澳職》張泰山2安2打點 比賽因雨中斷明日再戰（影音）

CHANG. TAI. SHAN. Another RBI from the @CPBL legend cuts the @CanberraCavalry lead in half! #ABLCavsBite pic.twitter.com/VuwNbLPLHo

〔體育中心/綜合報導〕澳洲職棒阿德雷德鯊魚隊(Adelaide Bite)今天在主場面對坎培拉騎兵隊(Canberra Cavalry),41歲的張泰山此戰2打數2安打2打點,打擊狀況火熱,不過比賽因雨中斷。

腿有拉傷的張泰山,仍然帶傷上陣拚戰,首局他就敲帶有1分打點的安打,為阿德雷德鯊魚隊先馳得點,不過坎培拉騎兵隊2局上一輪猛攻拿下4分反超比數。張泰山4局下再敲左外野安打,為球隊追回1分。張泰山目前33打數有9安打4打點,打擊率為0.273。

不過,比賽在4局下因雨中斷延賽,保留至明日再戰。阿德雷德鯊魚隊暫時以2:4落後。

The legend himself drives in the opening run of the ballgame for the @AdelaideBite! Take 'em however you can, Chang Tai-Shan! #ABLCavsBite @CPBL @PacificleagueTV pic.twitter.com/mjBeJcqtJb