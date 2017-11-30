澳職》張泰山2安2打點 比賽因雨中斷明日再戰（影音）

2017/11/30 21:41

〔體育中心／綜合報導〕澳洲職棒阿德雷德鯊魚隊（Adelaide Bite）今天在主場面對坎培拉騎兵隊（Canberra Cavalry），41歲的張泰山此戰2打數2安打2打點，打擊狀況火熱，不過比賽因雨中斷。

腿有拉傷的張泰山，仍然帶傷上陣拚戰，首局他就敲帶有1分打點的安打，為阿德雷德鯊魚隊先馳得點，不過坎培拉騎兵隊2局上一輪猛攻拿下4分反超比數。張泰山4局下再敲左外野安打，為球隊追回1分。張泰山目前33打數有9安打4打點，打擊率為0.273。

不過，比賽在4局下因雨中斷延賽，保留至明日再戰。阿德雷德鯊魚隊暫時以2：4落後。

張泰山。（圖片取自阿德雷德鯊魚隊官方推特）

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