足球》火山爆發攪局 台灣被迫三連戰

陳柏良（左二）投入訓練，積極備戰國際邀請賽。（足協提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華足協國際邀請賽將於明日點燃戰火，但台灣隊首戰對手東帝汶，因國內峇里島阿貢火山爆發，國際班機被迫取消，兩隊賽事延後至12月4日，也讓台灣男足必須連戰三天，隊長陳柏良表示，「遇到天災也是不可抗拒的因素，三連戰對體能是很大的考驗，但換個角度想，也能讓年輕球員有更多磨練的機會。」

本次賽事共邀請東南亞國家寮國、菲律賓、東帝汶等國家來台進行國際足球交流賽，台灣今晚七點至台北田徑場備戰，適應場地，陳伯良說，「本次賽事加入很多年輕新血，很明顯感受到他們的企圖心，球隊氣氛很棒，期盼將勝利留在台灣。」

男足結束亞洲盃客場土庫曼之戰，球員稍稍喘息休息數日，隨即於11月27日開始進行集訓。除了原定班底之外，總教練懷特徵召具潛力球員目前效力英超水晶宮的沈子貴（Ｗill Donkin），首度徵召目前效力於佐加頓斯體育會的台裔瑞典籍胡高爾（Karl Josefsson），U19表現優異的王仲禹、涂紹捷及台甲聯賽輔大航源周宇杰、北市大同張豪偉都是第一次入選國家隊。

集訓期間，場邊可看見資深球員積極帶領新進球員跟上訓練、彼此討論練習細節，整體氣氛融洽，教練團會於練習時放音樂，緩和練習的緊張氣氛。

今日於台北田徑場舉行中華足協國際邀請賽賽前記者會，總教練懷特表示：「透過這次國際賽，讓我們有培育、提拔年輕選手的機會，讓更多年輕球員能汲取國際賽事經驗，而我們未來的目標是進入FIFA排名100名！」

足協祕書長陳威任表示，根據國際足總規定，邀請賽必須有三隊抵台交流，遇到火山爆發意外，足協積極協調，但班機大亂，東帝汶隊員無法如期抵台，只能調整賽程。

12/1賽事門票場次異動與退票辦法通知：

*可持原12/1門票入場觀賞12/1（五） 16:00 寮國VS菲律賓與12/4（一） 19:00 台灣vs東帝汶賽事。

*若已持原12/1門票入場觀賞12/1（五） 16:00 寮國VS菲律賓，則票券視同已使用，恕不接受辦理退票。

*辦理12/1賽事門票退票辦法：

（1） udn售票網刷卡購票：請消費者下載udn售票網退票申請書,將完整紙本票券（保留入場聯）於12/8（五） （以郵戳為憑）掛號寄回udn售票網客服中心處理，款項將刷退至原購票使用之信用卡。

（2）超商機台現金購票：請消費者於udn售票網下載 [udn 售票網現金購票退款申請書]，填妥申請書與存摺帳戶影本，須連同完整紙本票券（保留入場聯）於12/8（五）（以郵戳為憑）掛號寄回udn售票網客服中心進行退款事宜。

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（3）本次因屬主辦單位賽事異動，12/1門票退票將不收取10%退票手續費。郵寄掛號費及超商取票手續費等需由購票人自行負擔。

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陳柏良投入訓練，積極備戰國際邀請賽。（足協提供）