棒球》職棒傳奇球星公益賽 死忠龍迷力挺

2017職棒傳奇球星公益賽 卓繼寬（左二）向味全龍巨砲羅世幸索取簽名。（神準國際行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2017職棒傳奇球星公益賽」將於12月16、17日共兩日，在台北市天母棒球場開打，門票在7-11 Ibon販售，昔日味全龍隊的死忠球迷全台走透透持續力挺，要用本次賽事讓味全龍的龍魂故事繼續傳承下去。

從職棒2年開始迷上棒球，目前從事於資訊業的褚先生，在今年2017職棒傳奇球星公益賽，一口氣就買了4張各2888元龍獅虎象套票，不僅以實際行動支持公益活動，而且還要把套票當鎮家之寶，將屬於他們一家人的故事傳承下去。

褚先生表示，最初在16、17歲讀專科時，由兄長帶著他進入球場看球，沒想到一看就是27年，當時還是學生的褚先生，只能坐在外野的學生免費票席區為他心愛的味全龍球隊加油；現在出社會有了收入，除了繼續追循自己最愛的棒球外，在看到昔日心目中偶像味全龍投手陽介仁，即使深受病魔纏身也要站出來為臺灣東部學子打這場球的精神後大為感動，因此也希望能藉由今年的公益球賽為臺灣東部偏鄉的小球員們盡一份心力。

褚先生說，「今年的2017職棒傳奇球星公益賽，相信可以帶給所有熱愛棒球，深愛中華職棒的球迷們一個可以再次重新找回最初感動以及傳承子女的大好機會，即使目前的臺灣球場仍然有著不少需要持續進步的空間，相信只要大家的愛不變、熱血依舊，這份感動仍然可以支撐所有為臺灣球迷打球的球員們，繼續的奮戰下去。」

無獨有偶，中華職棒昔日味全龍隊雖然已消失18年，迄今仍帶給不少家庭忘不了的共同回憶。卓繼寬先生家住臺南市，日前帶領兒子與母親羅淑貞，特地遠道高雄美濃國中徐生明盃國際少棒賽現場，索取昔日味全龍巨砲羅世幸等球星的簽名。目前在資訊科技業任職的卓繼寬，深受昔日是女壘全壘打好手的母親羅淑貞影響，自高中時代即迷上棒球，而棒球也是他們－家人的共同話題。

12月16日天母棒球場的傳奇球星公益賽，卓繼寬不僅買了龍隊套票，—家三代5人還要遠征天母棒球場，再看看昔日所有的味全龍隊球星，他們同稱一定要给陽介仁力挺到底。