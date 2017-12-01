足球》月底宣布退休與否 巴西帥哥國腳考慮赴中國踢球

卡卡。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕巴西國腳卡卡（Kaka）憑藉帥氣臉龐和超群球技擁有高人氣，結束與MLS奧蘭多城的合約，卡卡曾和中國超級聯賽球隊洽談，但他近日表示，想給自己一個月的假期思考未來，12月底將會宣布是否退休或離開球場。

卡卡成名得早，2002年入選巴西國家隊，雖然決賽沒能上場，仍是日韓世足賽冠軍隊一員，06、10年成為巴西主力，不過皆止步8強。卡卡的職業生涯也相當精采，離開巴西後，他到義甲AC米蘭踢了6季，再轉戰西甲皇家馬德里，之後曾回到AC米蘭和巴西踢球，近期待的俱樂部則是美國足球大聯盟（MLS）奧蘭多城。

和奧蘭多城3年約到期，今年10月卡卡成為自由球員，卡卡說，在美國踢球是段驚奇的經歷，「生活在一個足球不是最盛行運動的國家，看看他們的聯賽，是很特別的體驗。」目前義甲聯賽正在進行中，即使老東家開出管理職，不過卡卡沒有回到米蘭的打算，他坦承曾在米蘭和中國球隊總管接觸，但要做出下一步決定並非易事，「我得休息一個月好好想想，我不想急著在這季做出決定，若我要退休或離開球場換個身分，我會在12月底抉擇。」

據傳和卡卡聯繫的是中超貴州恆豐智誠，而卡卡也拒絕了該隊報價，對此卡卡補充，「很多人談論我是否考慮到中國。我和我父親溝通過，我們只是從不同角度找出有沒有別的可能性，但在我決定加入中國球隊前，我必須先決定自己還要不要踢球。」

卡卡考慮退役或轉任管理職。（資料照，法新社）