NBA》勇士陣中5人都掛病號 明戰魔術先發成疑

杜蘭特與柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士兩大主力柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）昨歸隊，和湖人鏖戰至延長賽才分出高下驚險收下勝利，不過今（1）日勇士官方卻宣布，「三巨頭」柯瑞、杜蘭特、K.湯普森（Klay Thompson）之外，伊古達拉（Andre Iguodala）及衛斯特（David West）5人因傷勢所苦，皆不確定明日是否能出賽。

本季賽程才進行四分之一，勇士就已經傷兵爆棚，雖然外界議論紛紛，認為可能是因為勇士主帥柯爾（Steve Kerr）打算在漫長的例行賽期間讓他們喘口氣，才會刻意放出多名主力受傷消息。

不過像是柯瑞在對鵜鶘一戰不慎傷到右手無名指，也讓他被迫退出前一場對國王的比賽，昨天他也在受訪時表示，右手無名指仍十分不舒服。

而杜蘭特因左腳踝扭傷問題，近6場比賽就缺席了4場，主帥科爾也曾表示後悔讓他之前出戰雷霆，才會讓他腳踝的傷一直無法康復。

K.湯普森則是在昨日對上湖人一役中扭傷腳踝，在場下休息時也是緊按著腳踝，不過他後來仍重回場上，助球隊拿下勝利。而板凳大將伊古達拉和老將衛斯特則都深受左膝痠痛所苦。

K.湯普森在昨日對上湖人一役不慎扭傷腳踝。（USA TODAY Sports）

勇士陣中5人掛傷號，不禁令人懷疑，明天出戰魔術勇士到底會排出什麼樣的先發陣容，也讓網友搞笑的猜測：「莫非總教練柯爾想要自己上去打嗎？」

勇士主帥科爾。（法新社）