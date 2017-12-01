NBA》詹皇進球登史上第10 騎士射下老鷹摘10連勝

詹姆斯挹注24分12助攻，騎士喜收10連勝。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕走過開季低潮，騎士近況銳不可擋，今天作客亞特蘭大，詹姆斯晉升進球榜第10，攜手洛夫（Kevin Love）雙雙繳出「雙十」高水準表現，騎士121：114射下老鷹，10連勝到手。

詹姆斯開賽命中率百分百，直到第3節三分球不進才破功，騎士在決勝節一度被老鷹從9分差距追到1分，詹皇在剩下1分48秒投進三分球，再度拉開比數，又用單場第2鍋蓋掉老鷹最後一搏，此役詹姆斯挹注24分12助攻，NBA進球榜超越英格利許（Alex English）登上前10。

詹姆斯登進球榜前十名。（取自NBA）

開節兩隊展開飆分戰，老鷹次節拿下32分，上半場超車騎士，但易籃後勒夫用三分球開張下半場，單節第2顆三分球更成為分水嶺，騎士一路領先到比賽結束，即使老鷹在剩餘2分鐘時追到1分差，無奈被騎士8：2攻勢甩尾，苦吞2連敗。

除了詹皇刷新進球榜，騎士洛夫砍下25分16籃板，替補上陣的魏德（Dwyane Wade）打出19分，一掃賽前不受隊友歡迎的傳聞；老鷹得分集中在全場最高的施洛德（Dennis Schroder）27分和伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）22分。

洛夫。（歐新社）

施洛德拿全場最高27分，老鷹仍苦吞2連敗。（美聯社）