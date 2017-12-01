MLB》馬林魚要砍看板球星 當地媒體怪罪陳偉殷

陳偉殷。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕馬林魚休季苦於削減團隊薪資，但並非所有高薪球員都有辦法處理，邁阿密媒體今撰文直接點名陳偉殷的爛合約帶給球隊沉重壓力，甚至暗示他的合約是影響目前陣容變動的因素之一。

《邁阿密先鋒報》文章開頭就寫道，「陳偉殷應該去看看他今天的銀行戶頭裡是不是多了500萬美元的存款、馬林魚的心意。」這是2年前合約兩筆簽約金延遲支付的其中一筆，另外一筆800萬將在明年6月30日支付。

該文作者Clark Spencer寫道，這位容易受傷、表現不佳的投手的8000萬合約，深深影響著馬林魚新老闆為了降低薪資所做的調整，包括目前積極送走的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。

馬林魚上季團隊薪資1.15億，傳聞虧損高達5000萬，假如維持現有陣容再戰明年，團隊薪資將會飆到1.4億。因此，基特等人接手馬林魚之後，首要計畫就是將團隊薪資降到9000萬，因而開始積極賣球員。

「如果他們能夠直接甩掉合約，事情會簡單很多，但問題是他們不能。」文章寫道，馬林魚過去幾年有許多爛合約，陳偉殷固然只是其中之一，但如果要說讓球隊大失血，陳是最明顯的那一個。

陳偉殷2年前簽的5年8000萬合約，除了1300萬美元簽約金延遲支付，還有明年薪資1000萬、2019年2000萬、2020年2200萬，「無論他投不投球，都能拿到這些錢。」

面對這張合約，Spencer表示馬林魚能做的只有期待陳偉殷健康，因為沒有球隊敢交易他，「陳和明年球季不能投的沃奎茲隔季薪資加起來3100萬，比史坦頓下季2500萬還高。」最後寫道，陳偉殷和沃奎茲哪裡也不能去，所以史坦頓和其他人最有可能離開。