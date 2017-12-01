NBA》騎士開季遇低潮 詹皇自爆原因竟跟魏德有關

詹姆斯今自爆開季低迷竟和魏德加盟有關。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士近況銳不可擋，今日又擊敗老鷹，摘下10連勝，不過「詹皇」詹姆斯（LeBron James）卻自爆，原來騎士在季初的低迷，可能跟大部分的隊員並不歡迎他的好麻吉「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）加盟騎士有關。

與公牛買斷合約協議的35歲老將魏德，今夏與騎士達成一年230萬美元（約6900萬台幣）的合約，睽違3年後打算再與詹皇聯手爭冠。不過實際上大部分騎士成員並不樂見魏德的到來，尤其是因為他的加入後，讓騎士不得不交易前奪冠功臣傑佛森（Richard Jefferson）。

而詹姆斯不但花了非常多心思遊說魏德加盟，還幫他「喬」好背號問題，不難看出兩人交情甚好，但隊內歡迎魏德到來的人卻是少之又少。「確實有一兩個隊友和我有同樣的想法，但人數其實並不多。」詹姆斯說。

「我很清楚魏德有多少能耐，你怎麼會不想要一位能為更衣室帶來冠軍氣息且能力依舊健在的老將呢？」詹姆斯說，「雖然這件事當時讓我蠻困擾的，不過後來我想，他X的，反正現在就這樣。」

不過開賽後，擠下史密斯（J.R. Smith）成為騎士先發的魏德卻未達到應有表現，騎士開季更打出5勝7敗的悽慘戰績，魏德在主動請纓擔任替補後，才終於逐漸找回節奏、打出老將價值。

而對於之前尷尬的窘境，魏德倒是怡然自得的說：「騎士之前有自己特定的比賽風格，而我和他們過去幾年來的球風，顯然很不一樣，不過現在這已經是一支全新的球隊了。」

閃電俠魏德。（美聯社）