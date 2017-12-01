舉重》抓舉105公斤 郭婞淳摘銀

郭婞純。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2017年世界舉重錦標賽於美國加州安納罕舉行，我國世大運金牌女將郭婞純在58公斤級A組登場，在抓舉項目以105公斤拿下銀牌。

郭婞淳在今年世大運58公斤級，以抓舉105、107公斤兩度打破大會紀錄，且再以挺舉142公斤，同時改寫大會和世界紀錄，最終以總計249公斤奪下金牌，當時感動不少國人。

郭婞淳在上屆休士頓世錦賽因時差影響表現，僅抱回挺舉與總和銅牌，今年捲土重來，提早近1個月前往美國備戰，盼找回世大運時期的巔峰狀況。

郭婞淳賽前抓舉開把抓舉95公斤、挺舉120公斤，隨後在抓舉部分，逐漸調升開把重量為99公斤。

郭婞淳在抓舉第1次試舉99公斤輕鬆成功，第2次成功舉起104公斤，而郭婞淳這次的主要對手泰國女將蘇甘雅也同樣過關。

第3次試舉，蘇甘雅挑戰105公斤，而籤號在後的郭婞淳未調整重量，同樣舉起105公斤，不過根據最新規則，由先成功試舉者排名在前，郭婞淳收下銀牌。

為了使比賽更具競爭力，最新規定取消體重優勢，同量級賽事，試舉重量相同時，先舉者名次在前。（即先舉先贏）。

泰國女將蘇甘雅在今年世大運，以抓舉100公斤、挺舉121公斤、總和221公斤不敵郭婞淳，僅收下銀牌。