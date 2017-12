棒球》開球紅到美國瘋傳！ 台灣國中萌妹回應了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕亞洲冬季聯盟昨邀請江姓國中女學生開球,未料她竟將球投向二壘,不僅引發球迷熱議,甚至還紅到美國,外國記者開玩笑說,「不用爭辯了,這是史上最糟的開球。」

美國雅虎今報導台灣國中萌妹的開球,前言寫道,「我們生活在一個誇大的社會,任何東西都會被形容成最好或最壞,但你必須要相信我們真的找到了史上最差的開球,以前的我們都太天真了。」

作者Chris Cwik笑說,當你開球時把球丟到二壘,值得獲得史上最差開球的頭銜,不過也說他愛死這個影片的每個部份,「這個小女孩可能要多補充一些棒球知識,不過她獲得了全場許多掌聲,有個happy ending!」

為何會將球開向二壘?江姓學生今受訪解釋,開球前有做好充分的功課,「可是因為我發現二壘、三壘都有人,攝影機也在外野,我就想說應該是投那邊吧,然後…我就想說,『咦,怎麼沒有人接。』」

這記開球不僅紅到美國,不少球迷也跑到她的社群網站留言「妳好可愛」,江姓學生也特地PO文回應球迷,「關於開球的事真的對大家很抱歉,若有下次我會先做好功課的,也很謝謝各位幫我加油打球的民眾嗚嗚真的很感動。」

台灣國中生開球紅到美國。(取自美國雅虎)

WRONG WAY!!! Bubbly school girl threw out the ceremonial first pitch to empty second base at Asia Winter Baseball League today. #CPBL #2017AWB Full video available here https://t.co/2f8cltmydW pic.twitter.com/EoHkdXq5Ii