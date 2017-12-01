棒球》開球紅到美國瘋傳！ 台灣國中萌妹回應了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲冬季聯盟昨邀請江姓國中女學生開球，未料她竟將球投向二壘，不僅引發球迷熱議，甚至還紅到美國，外國記者開玩笑說，「不用爭辯了，這是史上最糟的開球。」

美國雅虎今報導台灣國中萌妹的開球，前言寫道，「我們生活在一個誇大的社會，任何東西都會被形容成最好或最壞，但你必須要相信我們真的找到了史上最差的開球，以前的我們都太天真了。」

作者Chris Cwik笑說，當你開球時把球丟到二壘，值得獲得史上最差開球的頭銜，不過也說他愛死這個影片的每個部份，「這個小女孩可能要多補充一些棒球知識，不過她獲得了全場許多掌聲，有個happy ending！」

為何會將球開向二壘？江姓學生今受訪解釋，開球前有做好充分的功課，「可是因為我發現二壘、三壘都有人，攝影機也在外野，我就想說應該是投那邊吧，然後…我就想說，『咦，怎麼沒有人接。』」

這記開球不僅紅到美國，不少球迷也跑到她的社群網站留言「妳好可愛」，江姓學生也特地PO文回應球迷，「關於開球的事真的對大家很抱歉，若有下次我會先做好功課的，也很謝謝各位幫我加油打球的民眾嗚嗚真的很感動。」

台灣國中生開球紅到美國。（取自美國雅虎）