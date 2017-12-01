NBA》公鹿三雄合飆71分 中斷拓荒者三連勝

米德爾頓（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天做客拓荒者，除了全隊5人得分上雙，先發五虎中就有3人得分攻破20，合計貢獻71分，米德爾頓（Khris Middleton）更繳全場最高26分，最終公鹿就以103：91贏球，中斷拓荒者三連勝，本季交手維持不敗紀錄。

開節中段，米德爾頓和布雷德索（Eric Bledsoe）接連射進三分，米德爾頓更單節獨得12分，助公鹿取得12分領先。

布雷德索。（美聯社）

次節一開始阿米努（Al-Farouq Aminu）連續命中兩記外線，拓荒者打出一波10：0的攻勢，將比數追到2分落後，不過拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）上半場熄火，兩人合計19投僅4中，拓荒者未能延續氣勢，半場打完再被公鹿拉開差距至15分。

下半場公鹿最多仍領先達24分，雖然雙槍下半場回神，兩人包辦15分，一度將分差縮小，仍抵不過擁有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布雷德索及米德爾頓的公鹿，終場以12分差輸球。

此役公鹿以米德爾頓的26分為全隊最高，布雷德索得到次高的25分，字母哥貢獻20分9籃板5助攻3抄截3火鍋，表現全能。拓荒者部份，諾基奇（Jusuf Nurkic）繳25分為全隊最佳，里拉德進帳18分，麥考倫拿下15分。

字母哥。（美聯社）