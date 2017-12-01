SBL》全新球隊商品今日開賣 富邦勇士要讓球迷又美又帥一整季

張宗憲、包提傑、陳孝榮、林書緯、宋宇軒穿著富邦勇士隊新商品。（球團提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第15季SBL超級籃球聯賽明日在台北和平籃球館點燃戰火，而3日才要迎來首戰的富邦勇士，今日宣布推出全新球隊商品並正式開賣，期盼支持他們的球迷，能用酷帥迎接嶄新賽季。

上季無緣隊史首冠的勇士，本季捲土重來，更網羅手上有4枚冠軍戒指的總教練許晉哲，搭配「台灣噴射機」張宗憲、「本土洋將」蔡文誠、林書緯及第12季幫璞園締造4連霸的洋將塞勒，欲爭取最高榮譽。

勇士本季主軸以「團隊」為核心價值，傳達「Brave On勇不止息」精神理念，而全隊都穿上球隊新商品拍攝形象照，完美呈現新球季的氣勢與精神。

富邦勇士隊新球季團隊合照。（球團提供）

林書緯、張宗憲、陳孝榮、包提傑、宋宇軒「五帥」還合體入鏡，可說是帥度破表，儼然像是潮牌服飾定裝照，而可望在新賽季找回昔日身手的張宗憲，此次首度替球隊拍攝商品照，更用其專業表現，令現場設計師與攝影師大為驚豔。

勇士推出全新商品，包括經典勇士連帽衫、Brave On拼接短T、勇不止息形象短T，維持勇士一貫高質感設計，讓球迷們輕鬆穿搭就酷帥有型。另外，完美復刻球員版球衣的球迷版球衣、BRAVES草寫後扣帽、盾形隊徽運動外套、經典隊徽運動毛巾，滿足球迷們進場加油、日常或運動穿著的各種不同需求。

勇士全新商品在momo購物網及DV籃球部落上架，敬請球迷們預購從速，與勇士眾球星一起帥翻新球季！