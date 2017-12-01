NBA》「豪小子」努力復健IG報平安 期待回歸變更強

〔體育中心／綜合報導〕主力傷兵滿載的籃網，日前對灰熊繳出本季防守最佳的一場比賽，今又在客場逆轉戰勝小牛，因右膝臏韌帶撕裂整季報銷的「豪小子」林書豪今日也透過社群網站發布影片，除了恭喜籃網拿下漂亮的勝利，也順便跟隊友和球迷報告自己的復健近況。

林書豪膝蓋術後恢復良好。（資料照，取自林書豪臉書）

「大家好嗎？我目前人在溫哥華，籃網和我決定在這進行我的復健，所以這個賽季大部分的時間我都會在這喔，這次復健的目標不僅是為了受傷的部位（右膝臏韌帶），還希望能重塑我全身上下的肌肉與關節，我已經開始期待回歸的那天了，到時候我會更強，籃網加油！恭喜我的男孩們拿下勝利！」林書豪說。

林書豪開幕戰即因膝傷報銷，所幸手術順利，已開始復健和重訓，目前他的膝蓋已能彎曲，在護膝的支撐下也能走路。雖然很想到場邊當啦啦隊，不過林書豪之前也表示，球隊認為此舉並不安全，擔心會遭遇比賽意外的衝撞。

豪哥在手術過後，雖然現在護具仍不離身，但目前走路沒有拐杖也不成問題。

而不知道他是不是因為之前才到籃網球場和青少年分享心路歷程，當林書豪錄完影片之後，竟發現自己把隊友們叫成男孩，後來趕緊在IG上寫下：「我剛才真是說恭喜我的男孩們嗎？我的腦子大概秀逗了！」