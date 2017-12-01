冬盟》191公分巨投主宰戰局 韓職力退日職東軍

韓職聯隊先發投手洪性民，今天對日職東軍先發6局無失分。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天在桃園午場賽事，韓職聯隊以2:0擊敗日職東軍，洪性民先發6局被敲3安、無失分，奪三振和保送各2次，拿下勝投。

洪性民現效力警察廳，11月25日他對歐美連隊先發5局僅被敲1安，飆出5K、無失分，最終無關勝敗，今天他再對日職東軍先發6局無失分，這次冬盟合計11局投球都沒失分，表現精彩。

韓職聯隊先發投手洪性民。（記者羅志朋攝）

右投的洪性民今年28歲，身高191公分、體重85公斤，身材出眾，本季他在韓職二軍出賽29場，累積27.1局投球，拿下1勝1敗、14次救援成功、防禦率4.94，冬盟他則職司先發，角色大不同。

韓職聯隊總教練柳承安表示，警察廳戰績不是最重要的，重點是培養選手，希望可以栽培洪性民先發和後援都可以勝任，未來回到母隊樂天巨人，再由球團來選擇定位。

前6局韓職聯隊和日職東軍都未得分，7局上兩出局後，韓職聯隊許正俠獲保送，金永煥和金財賢連續敲安先得點，接著金汰珍和李興鍊獲保送擠回1分，終場就以2:0贏球。日職東軍先發投手谷岡竜平投6.2局失2分承擔敗投。

日職東軍先發投手谷岡竜平投6.2局失2分承擔敗投。（記者羅志朋攝）

日職東軍先發投手谷岡竜平。（記者羅志朋攝）