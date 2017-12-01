亞洲盃女壘賽》中國隊配戴暗號護腕上陣 台灣隊暫領先中國隊

中國隊。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕亞洲盃女子壘球錦標賽今天（1日）由被視為雙強的台灣隊對戰中國隊，中國隊每一位球員，都在手腕上攜帶一具暗號護腕的設備，台灣隊教練楊賢銘於第一局下半場，向裁判反映此事，但裁判認為並未違規，中國隊的教練TERESA WILSON說，這種設備在美國職棒等賽事都已採用，是保護暗號戰術不被外界窺知，楊賢銘則說，不受對方影響，如果中國隊投手看暗號超過20秒，裁判就會直接宣告壞球，「我們盡力表現，不會受到影響」。

據了解，這是記載各種暗號，例如教練要求投手先後投出快速直球、右角球，預先在暗號器內輸入代表的數字，假設是113、211，投手投出之前，瞄一下暗號器的代號，就能依代號投出設定好的球路。

這場球賽由中國隊先攻，第一局下半防守時，台灣隊教練楊賢銘見中國隊每一位隊員都配置暗號護腕，向裁判反映此事，但裁判認為不犯規，楊賢銘也尊重裁判的裁定，裁定過程僅約1分鐘。

楊賢銘說，這種設備在美國職棒等賽事採用，他尊重裁判的裁定，這場比賽中，中國隊的先發投手是王蘭，中國隊每逢重要國際賽事，都會派遣王蘭當先發投手，「我們球員已經打過很多次，很熟悉球路」，台灣隊的先發投手，則是林盈馨，至下午3時35分為止，進行到第三局上半，由中國隊進攻，台灣隊暫時以1：0領先中國隊。

中國隊投手王蘭，投球前盯著手腕。（記者張瑞楨攝）

球迷到場為台灣隊加油。（記者張瑞楨攝）

台灣隊教練楊賢銘（圖右）向裁判反映。（記者張瑞楨攝）