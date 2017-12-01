LOL》KSV宣布收購世界冠軍隊SSG 執行長：他們是世界最強的人

[1]世界冠軍隊伍Samsung Galaxy正式被KSV eSports收購。（取自LOL eSports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕日前傳出將收購《英雄聯盟》S7世界冠軍隊伍Samsung Galaxy的KSV eSports昨（30）日由執行長本人Kevin Chou正式宣布買下這支隊伍，他更表示：「我們已經進入這個市場，並試圖盡可能地了解每個團隊的文化、戰略、業務、財務及人員狀況」，Kevin Chou的「贏下勝利」期望，將從SSG這支世界冠軍隊伍踏出第一步。

Kevin Chou還指出，KSV eSports並沒有要把SSG變成更強大的隊伍，「他們已經是目前世界最強的人」，相對地，KSV eSports要做的事是向全世界推廣這支隊伍、講述SSG的故事，因此，未來將會透過大量投資在行銷及開發媒體產品，來達成這個目標。

根據《VB》報導，談到SSG被KSV eSports收購，隊上主力選手「安掌門」Ambition也表示，他在英雄聯盟已經很多年，總是有著各種困難與挑戰等著他，而教練團與隊友永遠是他的後盾，未來也將與KSV一起並肩作戰、拿下勝利。

除了《英雄聯盟》戰隊SSG外，KSV eSports還擁有《鬥陣特攻》、《暴雪英霸》與《絕地求生》三支戰隊，而隨著中國上海辦公室的啟動，也將代表KSV要將粉絲群擴展至中國市場。