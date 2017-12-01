高球》港都會女子公開賽 蔡佩穎逆轉贏得冠軍

蔡佩穎贏得2017港都會女子公開賽冠軍，賽後從港都會長林宗慶手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／屏東報導〕地主好手蔡佩穎今天在自己家鄉打出絕佳的65桿，以3回合總計203桿，逆轉贏得2017港都會女子公開賽冠軍。

蔡佩穎今天出發時落後兩桿，她在前8洞沒什麼進帳，一度落後3桿。直到第9洞推進18呎的博蒂，整個手感才突然找回來，隨後她從第11洞起，5洞打下4個博蒂，逆轉超前，還把差距越拉越大，第17洞蔡佩穎短切上果嶺，又推進3呎博蒂，已篤定贏得勝利。

蔡佩穎賽後說：「第1次回到家鄉屏東比賽，覺得自己有一份責任感，很想在這裡贏得勝利。很開心能夠獲得這個冠軍。」這是她轉入職業之後的第3冠。

原本並列領先的陳宇茹和泰國選手娜塔吉特，最後1回合都沒打好，陳宇茹只繳出71桿，總計207桿，與黃靖、泰國汪查娜、薩萊朋等人並列第2，這是她今年在女子台巡賽第3場名列亞軍。

港都會女子公開賽最後決戰，蔡佩穎在第18洞推桿進洞，揮手回應觀眾的掌聲。（記者趙新天攝）

港都會女子公開賽最後決戰，黃靖以207桿並列第2。（記者趙新天攝）

港都會女子公開賽最後決戰，陳宇茹以207桿並列第2。（記者趙新天攝）

蔡佩穎（左）贏得港都會女子公開賽冠軍，和媽媽一起與日本連線報喜時，開心地接受潑水慶祝。（記者趙新天攝）