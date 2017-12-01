爐石戰記》全明星賽聖誕佳節展開 世界頂尖選手將齊聚台北

[1]《爐石戰記》全明星賽將於12月23日、24日於台北暴雪電競館展開。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕暴雪娛樂今（1）日宣布，《爐石戰記》全明星賽將於12月23日、24日於台北暴雪電競館展開，包括2016年《爐石戰記》HCT世界冠軍賽冠軍Pavel、2014年《爐石戰記》世界盃聯賽冠軍Firebat等8位國際知名《爐石戰記》好手，加上「大哥」tom60229等三位台港選手都將應邀出席，展開精采對決。

目前公布的11位選手名單如下：tom60229（台灣）、Pinpingho（台灣）、Yulsic（香港）、Aaron（新加坡）、Firebat（美國）、JasonZhou（中國）、Kolento（烏克蘭）、Kranich（南韓）、Pavel（俄羅斯）、Purple（加拿大）、Thijs（荷蘭）。

此外，暴雪娛樂將於12月7日起舉行為期一週的玩家投票，最高人氣的五位《爐石戰記》選手將可代表出賽，屆時將有16名選手展開對決，現場活動採購票入場，23日為16強賽事、24日為八強暨總冠軍賽，「全明星賽」可不是玩玩，賽事總獎金將高達9萬2000美元（約280萬新台幣）

除全明星賽外，《爐石戰記》將於8日進行改版《狗頭人與地下城》，暴雪娛樂從即日起至2018年1月8日止，於台北捷運板南線推出主題限定彩繪列車，經典的地下城冒險氛圍完整移植至捷運車廂，讓玩家宛如置身地下城，對抗可怕怪物並追尋無盡寶藏。

[2]為迎接改版，暴雪娛樂於台北捷運板南線推出主題限定彩繪列車。（暴雪娛樂提供）