高球》2017理事長盃暨長春PGA錦標賽 呂文德封王

2017理事長盃暨長春PGA錦標賽，呂文德（右）在頒獎典禮上，從優瀚公司董事長林光裕手中接過獎盃，開心地高舉在空中。（主辦單位提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕淡水名將呂文德最近手風很順，今天在台北球場以3回合總計212桿，贏得2017理事長盃暨長春PGA錦標賽冠軍。

呂文德今天在最後1回合的風雨中，打下1個博蒂和1個柏忌，平標準桿72桿完賽，順利拿到今年第4個冠軍。他表示，今天與昨天差不多，果嶺與球道都沒什麼失誤，打得頗順，只有2個洞3推，其他都還不錯，能拿到冠軍讓他非常高興。

呂文德指出，今年是他的幸運年，去年拿到３冠，今年再層樓達成4冠的目標，也寫下自己新的里程碑。由於他以後補第1順位取得參加12月中旬在印尼的亞巡賽事，所以長春賽事這邊最後1場菁英賽無法參加，讓他稍感遺憾。他希望未來能在日巡賽打幾個冠軍回來。

2017理事長盃暨長春PGA錦標賽，呂文德以212桿贏得冠軍。（主辦單位提供）

超級長春組的部分，王朝慶今天打出最低桿成績71桿，以兩回合149桿，奪得冠軍。國寶級老將謝敏男今天打出77桿，大會特別頒發「同齡同桿獎」（Age shot）獎金5千元。

在賽後的頒獎典禮上，台灣長春職業高爾夫協會理事長盧建順特別感謝贊助舉辦這場比賽的林光裕和陳忠信兩位企業家，由他們2人大力支持，讓他感恩於心。

2017理事長盃暨長春PGA錦標賽，呂文德奪下今年第4勝。（主辦單位提供）