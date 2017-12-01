日職》改穿岱桑1號沒好表現 「手帕王子」連5年遭減薪

齋藤佑樹。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「手帕王子」齋藤佑樹今年改穿陽岱鋼留下的「1」號，希望力圖振作，但整季下來表現仍不理想，防禦率高達6.75，季後再遭減薪，明年薪水為1830萬日圓，這是他連續5年遭到球隊減薪。
進入日職第七個球季，齋藤佑樹今年曾對橫濱DeNA繳出5局失1分表現，相隔623日後再次奪得勝投，但整季只有這1勝，他今年僅在一軍出賽6場，戰績1勝3敗防禦率6.75。
由於表現不佳，齋藤佑樹今年的薪水從2000萬日圓，減為1830萬日圓，連續5年遭到球隊減薪。
齋藤佑樹表示，「球團說，下季希望能把火腿監督栗山英樹高高拋起，球隊需要我。」對於下個球季將與早實高校的學弟、火腿狀元郎清宮幸太郎同隊，齋藤佑樹說，「對我來說是個機會，不能輸給後輩，在一軍好好努力。」
齋藤佑樹日職一軍表現：
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年度
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年薪
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戰績
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2011
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1500萬日圓
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19場出賽，6勝6敗防禦率2.69
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2012
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3000萬日圓
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19場出賽，5勝8敗防禦率3.98
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2013
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3500萬日圓
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1場出賽，0勝1敗防禦率13.50
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2014
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2800萬日圓
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6場出賽，2勝1敗防禦率4.85
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2015
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2500萬日圓
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12場出賽，1勝3敗防禦率5.74
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2016
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2300萬日圓
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11場出賽，0勝1敗防禦率4.56
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2017
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2000萬日圓
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6場出賽，1勝3敗防禦率6.75
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2018
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1830萬日圓
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