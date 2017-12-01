日職》改穿岱桑1號沒好表現 「手帕王子」連5年遭減薪

2017/12/01 17:44

齋藤佑樹。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「手帕王子」齋藤佑樹今年改穿陽岱鋼留下的「1」號，希望力圖振作，但整季下來表現仍不理想，防禦率高達6.75，季後再遭減薪，明年薪水為1830萬日圓，這是他連續5年遭到球隊減薪。

進入日職第七個球季，齋藤佑樹今年曾對橫濱DeNA繳出5局失1分表現，相隔623日後再次奪得勝投，但整季只有這1勝，他今年僅在一軍出賽6場，戰績1勝3敗防禦率6.75。

由於表現不佳，齋藤佑樹今年的薪水從2000萬日圓，減為1830萬日圓，連續5年遭到球隊減薪。

齋藤佑樹表示，「球團說，下季希望能把火腿監督栗山英樹高高拋起，球隊需要我。」對於下個球季將與早實高校的學弟、火腿狀元郎清宮幸太郎同隊，齋藤佑樹說，「對我來說是個機會，不能輸給後輩，在一軍好好努力。」

齋藤佑樹日職一軍表現：

年度

年薪

戰績

2011

1500萬日圓

19場出賽，6勝6敗防禦率2.69

2012

3000萬日圓

19場出賽，5勝8敗防禦率3.98

2013

3500萬日圓

1場出賽，0勝1敗防禦率13.50

2014

2800萬日圓

6場出賽，2勝1敗防禦率4.85

2015

2500萬日圓

12場出賽，1勝3敗防禦率5.74

2016

2300萬日圓

11場出賽，0勝1敗防禦率4.56

2017

2000萬日圓

6場出賽，1勝3敗防禦率6.75

2018

1830萬日圓

 

 

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