冬盟Live》四局上日職西軍無攻勢 日職西軍 0：1 中職聯隊

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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日職西軍
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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1
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中職聯隊
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0
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1
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0
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0
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3
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0
第四局
四局上，川瀬晃擊出左外野飛球出局，渡邊勝擊出一壘方向滾地球出局，黒瀬健太擊出左外野方向德州安打，九鬼隆平擊出左外野方向平飛安打，日職西軍二出局攻占一、三壘，茶谷健太擊出滾地球出局。
第三局
三局下，林立出局，王威晨擊出內野安打，梁家榮擊出內野滾地球，一壘手發生失誤，中職聯隊一出局攻占一、二壘，曾陶鎔擊出三壘方向滾地球，王威晨遭到封殺，陳子鴻擊出中外野飛球遭到接殺，三出局。
三局上，山田遙楓擊出右外野方向安打，石垣雅海遭到三振，山田遙楓盜上二壘，根本薰擊出外野飛球出局，鈴木將平擊出二壘方向平飛球遭到接殺，三出局。
第二局
二局下，潘彥廷遭到三振，吳桀睿同樣遭到三振，林明杰擊出左外野方向全壘打，申皓瑋遭到三振，三出局。
二局上，黒瀬健太擊出左外野方向安打，九鬼隆平擊出中外野方向飛球出局，黒瀬健太回壘不及，遭到觸殺，茶谷健太獲得觸身球保送，茶谷健太盜二壘失敗，三出局。
第一局
一局下，林立擊出右外野方向二壘安打，王威晨擊出左外野方向飛球出局，梁家榮獲得保送，曾陶鎔遭到三振，陳子鴻擊出左外野深遠飛球遭到接殺，三出局。
一局上，鈴木將平擊出三壘方向滾地球出局，川瀬晃擊出一壘方向滾地球出局，渡邊勝擊出二壘方向滾地球，三出局。
賽前
中職聯隊今晚在桃園球場對上日職西軍，中職聯隊將推出中信兄弟投手蔡齊哲先發，也是他在今年冬盟首次登板；日職西軍推出國場翼先發，他在這次冬盟出賽2場都是後援，1勝0敗防禦率21。
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日職西軍
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棒次
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中職聯隊
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鈴木將平 RF
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1
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林立 SS
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川瀬晃 DH
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2
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王威晨 2B
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渡邊勝 LF
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3
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梁家榮 1B
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黒瀬健太 1B
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4
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曾陶鎔 LF
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九鬼隆平 C
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5
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陳子鴻 RF
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茶谷健太 SS
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6
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潘彥廷 3B
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山田遙楓 2B
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7
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吳桀睿 DH
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石垣雅海 3B
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8
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林明杰 C
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根本薰 CF
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9
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申皓瑋 CF
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國場翼
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先發投手
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蔡齊哲