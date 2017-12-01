冬盟Live》四局上日職西軍無攻勢 日職西軍 0：1 中職聯隊

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 日職西軍 0 0 0 0 0 3 1 中職聯隊 0 1 0 0 3 0

第四局

四局上，川瀬晃擊出左外野飛球出局，渡邊勝擊出一壘方向滾地球出局，黒瀬健太擊出左外野方向德州安打，九鬼隆平擊出左外野方向平飛安打，日職西軍二出局攻占一、三壘，茶谷健太擊出滾地球出局。



第三局

三局下，林立出局，王威晨擊出內野安打，梁家榮擊出內野滾地球，一壘手發生失誤，中職聯隊一出局攻占一、二壘，曾陶鎔擊出三壘方向滾地球，王威晨遭到封殺，陳子鴻擊出中外野飛球遭到接殺，三出局。

三局上，山田遙楓擊出右外野方向安打，石垣雅海遭到三振，山田遙楓盜上二壘，根本薰擊出外野飛球出局，鈴木將平擊出二壘方向平飛球遭到接殺，三出局。

第二局

二局下，潘彥廷遭到三振，吳桀睿同樣遭到三振，林明杰擊出左外野方向全壘打，申皓瑋遭到三振，三出局。

二局上，黒瀬健太擊出左外野方向安打，九鬼隆平擊出中外野方向飛球出局，黒瀬健太回壘不及，遭到觸殺，茶谷健太獲得觸身球保送，茶谷健太盜二壘失敗，三出局。



第一局

一局下，林立擊出右外野方向二壘安打，王威晨擊出左外野方向飛球出局，梁家榮獲得保送，曾陶鎔遭到三振，陳子鴻擊出左外野深遠飛球遭到接殺，三出局。

一局上，鈴木將平擊出三壘方向滾地球出局，川瀬晃擊出一壘方向滾地球出局，渡邊勝擊出二壘方向滾地球，三出局。

賽前

中職聯隊今晚在桃園球場對上日職西軍，中職聯隊將推出中信兄弟投手蔡齊哲先發，也是他在今年冬盟首次登板；日職西軍推出國場翼先發，他在這次冬盟出賽2場都是後援，1勝0敗防禦率21。