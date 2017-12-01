冬盟Live》四局上日職西軍無攻勢 日職西軍 0：1 中職聯隊

2017/12/01 19:10

球隊

1

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日職西軍

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中職聯隊

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第四局

四局上，川瀬晃擊出左外野飛球出局，渡邊勝擊出一壘方向滾地球出局，黒瀬健太擊出左外野方向德州安打，九鬼隆平擊出左外野方向平飛安打，日職西軍二出局攻占一、三壘，茶谷健太擊出滾地球出局。

第三局

三局下，林立出局，王威晨擊出內野安打，梁家榮擊出內野滾地球，一壘手發生失誤，中職聯隊一出局攻占一、二壘，曾陶鎔擊出三壘方向滾地球，王威晨遭到封殺，陳子鴻擊出中外野飛球遭到接殺，三出局。

三局上，山田遙楓擊出右外野方向安打，石垣雅海遭到三振，山田遙楓盜上二壘，根本薰擊出外野飛球出局，鈴木將平擊出二壘方向平飛球遭到接殺，三出局。

第二局

二局下，潘彥廷遭到三振，吳桀睿同樣遭到三振，林明杰擊出左外野方向全壘打，申皓瑋遭到三振，三出局。

二局上，黒瀬健太擊出左外野方向安打，九鬼隆平擊出中外野方向飛球出局，黒瀬健太回壘不及，遭到觸殺，茶谷健太獲得觸身球保送，茶谷健太盜二壘失敗，三出局。

第一局

一局下，林立擊出右外野方向二壘安打，王威晨擊出左外野方向飛球出局，梁家榮獲得保送，曾陶鎔遭到三振，陳子鴻擊出左外野深遠飛球遭到接殺，三出局。

一局上，鈴木將平擊出三壘方向滾地球出局，川瀬晃擊出一壘方向滾地球出局，渡邊勝擊出二壘方向滾地球，三出局。

賽前

中職聯隊今晚在桃園球場對上日職西軍，中職聯隊將推出中信兄弟投手蔡齊哲先發，也是他在今年冬盟首次登板；日職西軍推出國場翼先發，他在這次冬盟出賽2場都是後援，1勝0敗防禦率21。

日職西軍

棒次

中職聯隊

鈴木將平  RF

1

林立     SS

川瀬晃    DH

2

王威晨  2B

渡邊勝    LF

3

梁家榮  1B

黒瀬健太  1B

4

曾陶鎔  LF

九鬼隆平   C

5

陳子鴻  RF

茶谷健太  SS

6

潘彥廷  3B

山田遙楓  2B

7

吳桀睿  DH

石垣雅海  3B

8

林明杰  C

根本薰    CF

9

申皓瑋  CF

國場翼

先發投手

蔡齊哲
相關關鍵字： 中職 冬盟

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