中職》高爾夫公益賽12/22登場 力邀陳金鋒、王建民

王建民、陳金鋒受邀參加高爾夫公益賽。（資料照）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職球員工會去年舉辦首屆高爾夫公益賽，共募得逾183萬元，今年續辦，將於12月22日在桃園大溪高爾夫球場進行，除了工會理事長胡金龍、高國輝等選手出席，再邀王建民、陳金鋒、郭泰源等傳奇球星參與。

球員工會指出，首屆高爾夫公益賽募得款項，扣除必要支出後，捐給家扶基金會，也為家扶的孩子舉辦歲末年終餐會，並資助屏東麟洛國中廖姓兄弟，其餘經費用於購買球具與紀念品，到各地展開回饋活動。

高爾夫公益賽今年續辦，胡金龍說，做自己喜歡的事又能募款回饋社會、幫助基層棒球，雖資源和金額不多，但能從基層做起，也是工會的心意。

去年高爾夫公益賽有郭泰源、王建民、陳金鋒等跨世代職棒球星參與，胡金龍表示，今年也一定會邀請他們，就看時間是否允許。他還笑說，很久沒跟陳金鋒打小白球，「以鋒哥的運動能力和條件，相信進步會非常神速。」

不過，建仔行程安排可能無法配合，今年高爾夫公益賽應不會亮相，目前確定參賽球員包括胡金龍、高國輝、高志綱、陳鏞基、王溢正、蕭一傑、林旺衛、陳江和、唐肇廷，日前遭中信釋出的鄭達鴻、張正偉、林煜清也會現身。

明年適逢球員工會復會10週年，高爾夫公益賽當晚的感恩晚宴也開放民眾報名參加，並將公布10週年系列活動。