中職》胡金龍感念徐總 盼與徐生明盃少棒賽合作

Caption 中職球員工會推出公益系列活動，包括「認證實戰商品義賣活動」、「球員工會高爾夫公益賽」、「HOMERUN台灣全民線上路跑賽」。（記者郭羿婕攝）



〔記者郭羿婕／台北報導〕中職球員工會今天宣布年度公益活動，除了續辦高爾夫公益賽，最新一波的工會認證實戰商品將於12月15日起上架義賣，商品超過200件，包括中信教練林威助的簽名球棒、陳金鋒引退賽的52號球衣等。

工會理事長胡金龍2012年返台發展，成為義大犀牛選秀狀元，當年選他的總教練就是徐生明，他感念在心，今天在眾多義賣商品中，也推薦隊友方克偉捐出的徐生明主題日紀念球衣。由於自己的徐總紀念球衣已被悍將收藏，他開玩笑說：「克偉的布料比較多啦！」

看著徐總遺孀謝榮瑤每年辛苦籌辦「徐生明盃國際少棒錦標賽」，胡金龍也說：「有機會希望能夠合作，把部分經費撥給他們。」

中信投手彭識穎推薦林威助的簽名球棒，而林威助已退役，轉任教練。彭識穎說：「威助賢拜帶給我們的不僅是球技，態度上有更多影響力，他以身作則，更能感染我們這些年輕球員。」

桃猿鄭承浩推薦去年陳金鋒引退賽推出的52號球衣，當時全隊都換上52號，向「陳大哥」致敬，這件戰袍則由隊友王躍霖捐出。獅隊郭阜林推薦統一和西武「雙獅會」球衣，由老將高國慶捐出。

此外，球員工會也舉辦首屆「HOMERUN台灣全民線上路跑賽」，不限特定時間和地點，只要在明年1月1日至11日間，用專屬APP開跑，每跑1公里，就會有廠商捐10元給工會，用於回饋基層棒球，彭政閔、王柏融、陳傑憲、林哲瑄等人都在粉絲團號召球迷參與，報名至12月20日截止。

根據工會統計，過去回饋已逾30所基層學校、參與小朋友超過8000人。

中華職棒球員工會「認證實戰商品義賣活動」12月15日上架，郭阜林推薦統一和西武「雙獅會」球衣，由獅隊老將高國慶捐出。（記者郭羿婕攝）

中華職棒球員工會「認證實戰商品義賣活動」12月15日上架，胡金龍推薦隊友方克偉捐出的徐生明紀念球衣。（記者郭羿婕攝）

中華職棒球員工會「認證實戰商品義賣活動」12月15日上架，鄭承浩推薦陳金鋒引退賽52號球衣，由桃猿投手王躍霖捐出。（記者郭羿婕攝）

中華職棒球員工會「認證實戰商品義賣活動」12月15日上架，彭識穎推薦林威助的簽名球棒。（記者郭羿婕攝）