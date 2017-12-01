關懷盃》單日三長打加勝投 三民王妤藍投打俱佳

〔記者徐正揚／花蓮報導〕「同樣是六年級，她比我厲害多了！」，長相甜美的台東三民國小王妤藍投打俱佳，單日2戰6打數5安打、又開轟又拿勝投，連去年中職選秀狀元暨三民學長蘇智傑都佩服不已。

王妤藍去年在關懷盃擔任開路先鋒，曾對宜蘭馬賽國小開轟，今年再次參賽升格扛第4棒，對台東卑南國小3打數3安打含2支三壘安打，對花蓮瑞穗國小3打數2安打含3分場內全壘打，外加後援5局失3分僅1分責失拿下勝投，單日貢獻4分打點、跑回5分。

王妤藍的哥哥王浩藍是U12世界盃國手，她因此接觸棒球，愈玩愈有興趣，能守三壘、游擊還能當投手，她覺得打擊比較有趣，只能二選一的話會選投手，最喜歡的球員是三民學長王勝偉，「因為他的守備很厲害」。

總教練陳明德表示，隊上有4位女球員，以王妤藍最有棒球天份，不僅腳程快、打擊與守備都好，當投手最快球速有105公里，已經有國中女壘隊教練來看她比賽，未來有入選國手的實力，「她功課也很好，在班上都是前兩名」。

監場的蘇智傑與富邦投手教練郭勇志都是三民校友，當場變成學妹的粉絲，郭勇志指出，當年隊上沒有女生，王妤藍的身手比很多男生都好；蘇智傑表示，小六時才149公分比王妤藍矮小，不論揮棒技巧與力量都輸給她。