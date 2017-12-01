女壘亞錦賽》攻守兼佳 台灣隊4：1戰勝中國隊

台灣隊投手林盈馨主投七局，僅失一分，力克中國隊。（記者廖耀東攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕2017年第11屆亞洲盃女子壘球錦標賽，今天下午3時於台中市萬壽球場，由台灣隊對戰中國隊，雙方開賽前就箭靶弩張，攜帶俗稱「小抄」的中國隊，頻頻看著「暗號護腕」（小抄），但仍不敵台灣隊攻勢，台灣隊第一局就開轟搶攻1分，第五與第六局又再度奪得1分與2分，台灣隊投手林盈馨表現亮眼，成功遏止對手的攻勢，中國隊一至六局全都掛0，僅於第七局攻下1分，終場台灣隊以4比1戰勝中國隊。

中國隊於昨天（11月30日）對戰印度隊時，手腕上戴著「暗語護腕」，防守時每一位隊員都盯著手腕看，舉例來說，教練先把戰術編成暗號，記載於「暗號護腕」，假設快速直球的暗號是113，教練在球場旁舉出113的字牌，投手比對暗號表，就知道113代表快速直球，依暗號投出教練設定好的球路，這種被台灣球迷戲稱為「小抄」的裝備，在國際賽事中頗罕見，僅出現於美國職棒等職業賽事中，今天下午3時開打後，中國隊仍配戴「小抄」，台灣隊教練楊賢銘向裁判反映，但裁判認為未違反規定，中國隊的教練TERESA WILSON則說，這種裝備在美國職棒等賽事都已採用，可保護暗號戰術不被外界窺知。

中國隊先攻，投手是王蘭，台灣隊則由林盈馨完投，第一局下半場，台灣隊就開轟，第一棒賴孟婷安打上一壘，緊接著陳妙怡犧牲打，把賴孟婷送上二壘，李思詩再以一記安打，把賴孟婷送回本壘，率先攻得1分，隨後，雙方僵持，二至四局雙方都掛0。

雙方僵持三局之後，台灣隊又再度得分，第五局下半，賴孟婷再度安打上壘，隨後由李思詩的犧牲打，把賴孟婷送回本壘，為台灣隊拿下第2分，之後，台灣隊發揮火力，分別由江慧娟、林鳳珍與陳妙怡分佔一至三壘，就在二人出局又滿壘的緊張時刻，強棒陳家宜猛揮棒，把球打到全壘打區域，不料，卻被中國隊伸長手臂，在全壘打邊線接殺而殘壘。

中國隊屢攻不下，亟思突破，第六局上半場，在二人出局下，陳佳一記安打站上一壘，隨後由魯瑩犧牲打，把陳佳送上三壘，中國隊一度士氣大振，認為有希望得分，打破0分僵持，卻被防守嚴密的台灣隊封殺而「殘念」。

到了第六局下半場，台灣隊再度發揮火力，石靚蘋、陳妙怡分別安打站上二、三壘，李思詩再以一記安打，把兩人送回本壘，搶得第3、4分，以4比0領先。

第七局上半場，是中國隊最後的機會，徐佳、謝佳欣分別安打上一、二壘，又被劉一寧以犧牲打送到二、三壘，中國隊換上17號的袁銘涵，台灣隊投手林盈馨壓力沈重，袁銘涵一記擦棒球，徐佳奔到本壘取得1分，打破0分僵局，不過，隨後台灣隊發揮實力，成功封住中國隊攻勢，僅失分1分，以4比1戰勝中國隊，台灣隊預計明天（2日）出戰印度隊。

中國隊投手王蘭，投球前頻頻看「小抄」。（記者張瑞楨翻攝）

台灣隊投手林盈馨表現亮眼，全隊僅丟失1分。（記者張瑞楨攝）

中國隊每一位球員，投球前都猛盯著手腕護具上的「小抄」。（記者張瑞楨攝）

球迷為台灣隊加油。（記者張瑞楨攝）