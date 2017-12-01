韓職》LG雙子釋出兩千安老將等人 球迷火大要求領隊下台

韓職LG雙子隊新任總經理楊相文。（取自LG雙子官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕韓職LG雙子隊新任總經理楊相文（양상문，Yang Sang-moon）上任後，為了實施球隊年輕化，釋出隊上具有功績的老將，包含今年賽季打擊率高達3成的37歲老將鄭成勳等人，引發球迷不滿，有部分球迷從上週五（11月24日）開始，連日在LG雙子主場蠶室棒球場進行抗議，要求楊相文下台。

LG雙子隊今年戰績69勝72敗3和，排在聯盟第六，本季團隊防禦率4.30，全韓職十支球隊中最佳，但團隊打擊0.281則排在第七，團隊全壘打數110轟是聯盟最少，球隊打擊不振，主因是年輕選手表現不佳，仍靠老將撐場。

原本是LG雙子隊總教練楊相文，今年他升任總經理一職，過去他曾帶隊在2014年和2016年打進季後賽。LG雙子隊新任總教練則為柳仲逸擔任。

楊相文一上任後就有大動作，11月22日砍掉本季繳出6轟、30分打點、0.312打擊率的鄭成勳，讓許多LG雙子球迷相當不滿；在韓職打滾19年的鄭成勳，生涯累積2105安、170轟、969分打點，平均打擊率0.293。

另外，LG雙子還將孫周忍等球員透過交易等方式，把他們交易出去，球隊為了實施年輕化，沒有留住老將。楊相文說，這決定對球隊世代交替更好，「我計劃給更多機會給年輕球員。」

不過，球迷們卻不同意LG雙子的「年輕化」政策。《中央日報》指出，2015年時，楊相文曾把當時還在LG雙子的李晉暎，放在40人保護名單外，隔年李晉暎轉戰KT巫師，繳出10轟、72分打點、打擊率0.290的好表現；另外，名將「赤兔馬」李炳圭在2016年的最後一個球季，球隊也只有讓他出賽1場，當年李炳圭就在7月退休。

LG雙子目前也沒有在自由市場上找到好選手，讓球迷更加火大。《中央日報》分析，雖然旅美的金賢洙仍沒有決定是否回鍋韓職，但LG雙子目前不確定是否會在自由市場花大錢。