冬盟》秘訓後變速球首次「試刀」 蔡齊哲不算滿意

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天冬盟桃園晚場賽事，中職聯隊雖以1:2不敵日職西軍，不過先發投手蔡齊哲投4.2局被敲4安只失1分，林明杰開轟，中信兄弟投打雙雄表現精彩。

今年秋訓在兄弟二軍客座教練佛斯特指導下，蔡齊哲改善變速球投法，從出手刻意翻轉手掌，修正為類似投速球的方式，今天首度「試刀」，他認為，還沒達到自己的理想，仍需再加強，希望控球能更好。

生涯首度面對日職打者，蔡齊哲表示，日本打者出棒積極，纏鬥能力不錯，他應該更積極攻擊好球帶，賽前設定不要投保送，這場出現2次（四壞和觸身各1次），只給自己表現打60分。

蔡齊哲投捕搭檔林明杰，2局下轟出陽春砲，打回中職聯隊全場唯一一分，比賽中因左膝不適提前退場，他說，「這傷在球隊練球第2天就有了，可能是左膝內側韌帶發炎，之後能否出賽還需由防護員評估。」對於這一轟，林明杰說，因太久沒比賽，這場上去就想把球打破。

日職西軍先發投手國場翼投5局失1分拿到勝投，山田遥楓單場4支2，打下勝利打點，獲選單場MVP。

中職聯隊先發投手蔡齊哲。（記者陳志曲攝）

中職聯隊先發投手蔡齊哲。（記者陳志曲攝）

中職聯隊先發投手蔡齊哲。（記者陳志曲攝）

中職聯隊林明杰敲出陽春砲，回休息區與隊友擊掌。（記者陳志曲攝）

中職聯隊林明杰（右）受傷下場。（記者陳志曲攝）

日職西軍先發投手國場翼。（記者陳志曲攝）

中職聯隊吞敗。（記者陳志曲攝）