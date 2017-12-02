世足近3屆死亡之組龍頭 奪冠機率百分百

〔中央社〕國際足球總會官網統計，近3屆世界盃只要能從小組預賽的死亡之組中拿到分組第一的球隊，最後全部都拿下該年世界盃冠軍，意味只要通過死亡之組認證，奪冠率百分之百。

世界盃足球賽會內賽共有32支球隊角逐，小組預賽分成8組、每組4隊進行循環賽，取積分排名前2名的球隊晉級，進行16強單淘汰賽。

國際足總自1993年加入世界排名系統後，從1994年美國世界盃足球賽至2014巴西世界盃，共挑選出6組死亡之組，以小組各隊的世界排名平均值作為實力強弱指標，其中最硬的就是1994年的E組。

當年世界盃會內賽還未擴編，小組賽僅取24支球隊分成6組循環，當年世界排名第1的義大利高掛E組頭牌，與世界第5的挪威、愛爾蘭（世界13）以及墨西哥（世界17）同組，4隊加總後的世界排名平均值為9，創歷年之最。

義大利在小組賽以分組第3吊車尾晉級16強，不過，接下來如猛虎出閘，一路過關斬將闖進決賽，最後面對「森巴軍團」巴西，兩隊歷經延長賽仍難分勝負，最後巴西靠著PK大賽以3比2奪冠。

2006德國世界盃，義大利再次抽到死亡之組E組，儘管當年世界排名滑落至12，不如同組的捷克（世界第2）、美國（世界第8），僅優於世界排名50的迦納，義大利在小組賽以2勝1和、分組第1晉級16強，接下來在決賽扳倒法國，舉起隊史第4次世界盃冠軍金盃。

值得一提的是，世界盃從2006年起連續3屆，只要能在死亡之組拿下分組第1的球隊，等同提前獲得冠軍認證，包括義大利、西班牙與德國，都曾是當年死亡之組的分組龍頭，最後這3支球隊也都登上了世界盃的頂端。