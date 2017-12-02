世界盃足球賽五大遺珠 義大利排第一

〔中央社〕2018俄羅斯世界盃足球賽分組抽籤1日在莫斯科進行，比賽明年6月14日開踢，網站Sportskeeda.com選出本屆世界盃5大遺珠之憾，其中義大利高居第一。

4年一度的世界盃是體壇最大盛事之一，全球共有200支球隊參加資格賽，扣除主辦國，僅31隊能晉級會內賽，競爭激烈。今年世界盃出現巴拿馬與冰島兩個新面孔，也有些老面孔不見了，網站Sportskeeda.com就評選出5支未能晉級世界盃會內賽最好的球隊，包括美國、智利、喀麥隆、荷蘭與義大利。

義大利是世界足壇老牌勁旅，隊史共拿過4次世界盃冠軍，奪冠次數與德國並列第2，僅次5冠的「森巴軍團」巴西。俄羅斯世界盃是第21屆，義大利就參與過18屆，在世界盃會內賽露臉次數排名第3，僅次於全勤的巴西與參賽19次的德國，義大利上一次無緣會內賽，已是1958年的往事。

至於同屬歐洲勁旅的「橙衣軍團」荷蘭，上屆2014巴西世界盃名列第3，不過，陣中主力包括羅本（Arjen Robben）、史奈德（Wesley Sneijder）、亨特拉爾（Klass-Jan Huntelaar）與范佩西（Robin van Persie），如今都是年逾33歲的老將。荷蘭在2016歐洲國家盃小組賽名列分組第4，無緣晉級，這回又在世界盃資格賽栽跟頭，似乎就顯得沒那麼意外。

「非洲雄獅」喀麥隆與奈及利亞並列非洲足球兩大強權，隊史1990年首次進軍世界盃會內賽，靠著隊史傳奇米拉（Roger Milla）領軍，小組賽以1比0踢倒衛冕軍阿根廷、一戰成名，當年喀麥隆也成為非洲史上首支踢進世界盃8強的球隊。

迄今喀麥隆已參加過7屆世界盃會內賽，比奈及利亞還多1次，今年2月他們才拿下隊史第5次非洲國家盃冠軍，沒想到在世界盃資格賽13場比賽裡，只贏了5場，黯然出局。

今年6月國際足總公布的世界排名，智利曾高居第4，他們與美國狀況類似，在世界盃資格賽最後一戰賽前，兩隊積分排在第3，都在晉級會內賽的安全名單內，沒想到卻在最後一場比賽輸球，導致排名被超越，雙雙無緣本屆世界盃。