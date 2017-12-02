網球》詹詠然爆戀情？型男摟腰搭肩還一起回家

詹詠然網球生涯站上高峰。（記者張嘉明攝）

〔即時新聞／綜合報導〕網球名將詹詠然因世大運退賽風波，掀起網友論戰，但她靠堅強實力，和「瑞士公主」辛吉絲獲得美網女子雙打冠軍，網球生涯站上高峰。媒體報導，詹詠然球場得意，感情似乎也有了春天，被目擊和一名型男約會，兩人搭肩摟腰，還一起回她住處。

詹詠然（右）和辛吉絲組合拿下美國網球公開賽女雙冠軍。（資料照，美聯社）

詹詠然被《蘋果日報》拍到，前晚素顏出現在微風國賓影城，她戴黑框眼鏡，穿黑色休閒服及緊身褲，手上還拿著甜點，當時和一名約180公分、穿短袖的肌肉型男一起準備看電影。等候進場時，肌肉男手搭著詹詠然肩膀，兩人不時靠近說話，她的眼神充滿電力，互動親密；她上廁所時，型男也幫忙背包包，相當體貼。

報導提到，兩人看完《勝負反手拍》散場後，詹詠然可能發現跟拍，抿嘴躲在肌肉男後方，接著開車載男方返回中山區住處，但疑因察覺被跟拍，肌肉男就離開。

對此，詹詠然母親劉雪貞說，「詠然說就一般朋友吃飯」，她有不少藝人和教會朋友，回台灣約吃飯，最後就只剩一兩個人，沒什麼特別的。詹詠然所屬的華研國際則表示，詹詠然單身，她的好朋友們父母都認識。據悉肌肉男在公家機關上班，詹詠然不願讓男伴身分曝光、感到壓力。