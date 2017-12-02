MLB》大谷翔平今起開搶 洋基總管出奇招「告白」（影音）

. @Yankees GM Brian Cashman makes an appeal to Japanese star Shohei Ohtani from the top of a building. pic.twitter.com/M4mXwGSfOs — Fox5NY （@fox5ny） 2017年12月1日

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今召開球團會議批准入札制度，宣告大谷翔平爭奪戰展開，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）首度表態願讓大谷投打二刀流，並認為他再適合洋基不過了。

凱許曼甚至在FOX現場直播中攀上22層樓高對大谷「告白」，他說，「大谷桑，紐約一直在等待這個時刻，這是個讓全世界最棒的球員打球的舞台，我們相信你就是下一個偉大球員，希望你能聽到，我們從這棟樓最高之處大聲告訴你，我們對你有興趣！」

凱許曼也在受訪時列舉為何洋基最適合大谷的理由，包括紐約的大舞台；穩定的組織運作，包括史坦布瑞納家族已經營洋基44年、凱許曼當了19年總管等等，且球隊自從2011年起就開始年輕化，累積許多有天賦的球員。

凱許曼坦承，他曾在8月飛日本去看大谷投球，凸顯洋基有多想要他，「我親眼看過大谷投球，還有他跟隊友如何互動，隊內彼此擁有的友誼，我認為他非常適合我們，我們的新教頭、教練團和球員們都非常期待他。」

大谷下週將在加州跟有興趣的球隊見面，凱許曼說他不知道這樣的安排，不過也表示，「只要我們被邀請，我們願意做任何事情。」大谷翔平將有21天可做決定，截止日為美東時間22日（台灣時間23日）。

外界認為洋基最大劣勢在於總教練尚未定案，不過凱許曼證實面試工作已結束。根據美媒最新消息指出，洋基已淘汰貝爾川（Carlos Beltran）、湯姆森（Rob Thomson），將從穆藍斯（Hensley Meulens）和布恩（Aaron Boone）擇一。

大谷翔平。（美聯社）