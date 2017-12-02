NBA》搶手！騎士剛喊聲完 又有4隊要搶小喬丹

快艇中鋒喬丹。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）從不動基石到被球團放上交易談判桌，不久就有騎士跳出來「開價」的風聲，不到一週，又有4隊想要爭取這名明星中鋒。

根據《拉辛雜誌時報》報導，公鹿、暴龍、巫師和灰狼繼騎士後加入小喬丹爭奪戰，雖然公鹿上個月才和太陽換來後場布雷德索（Eric Bledsoe），仍表達對喬丹的興趣，不過若小喬丹拒絕快艇2410萬美元的球員選擇權，成為自由球員，公鹿將花費更多銀兩爭取。

若快艇選擇和公鹿交易，中鋒韓森（John Henson）、新秀布洛格登（Malcolm Brogdon）及搖擺人米德爾頓（Khris Middleton）都是被點名的籌碼，且快艇會要求至少2名球員。至於快艇是否和暴龍、灰狼或巫師進行交易談判則尚未明朗。

先前騎士率先爆出考慮拿中鋒湯普森（Tristan Thompson）交易，但隨著交易截止日期還有2個月，快艇陣中還有貝佛利（Patrick Beverley）、葛瑞芬（Blake Griffin）、加林納里（Danilo Gallinari）等傷兵，要怎麼運用喬丹補強陣容，快艇還有充足的時間能周旋。