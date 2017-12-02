NBA》雷納德復出有望 馬刺談笑用兵賞灰熊十連敗

馬刺作客賞灰熊十連敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今作客灰熊談笑用兵，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿全場最高22分，三位板凳替補上陣近20分鐘都獲雙位數得分，馬刺末節一度領先多達25分，最終以95：79輕取灰熊賞對方十連敗。

此役馬刺近乎掌控整場比賽，第一節尾聲逐漸拉開比分，隨後一路保持領先，末節一度拉開到25分大幅領先，先發艾德瑞吉上場32分鐘投進3顆三分球，攻下全場最高22分外帶6籃板，蓋伊（Rudy Gay）、吉諾比利（Manu Ginobili）、米爾斯（Patty Mills）三人替補上陣近20分鐘，得分皆上雙合繳39分。

灰熊中鋒M.加索（Marc Gasol）上陣34分鐘手感欠佳，16投6中仍拿全隊最多16分，先發控衛麥雷莫（Ben McLemore）外線2投俱中獲次高14分，帕森斯（Chandler Parsons）替補出發打23分鐘得到12分。儘管此役兵敗主場苦吞十連敗，換帥後第二戰仍以輸球收場，但美媒認為灰熊此役打出近期最佳比賽態度。

馬刺球星雷納德（Kawhi Leonard）此次有隨隊出征客場比賽，目前因股四頭肌肌腱炎本季至今未出賽，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）賽前透露雷納德持續進步，距離復出之日已相距不遠，近期有可能歸隊。

雷納德近期回歸有望。（資料照，美聯社）