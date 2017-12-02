NBA》A.戴維斯傷退狀況未明 爵士菜鳥飆41分轟退鵜鶘（影音）

Donovan Mitchell: 41p/4a/4r



（Broke Darrell Griffith's rookie scoring record tonight） #ROTY pic.twitter.com/qF8RE6Y6RU — Utah Jazz （@utahjazz） 2017年12月2日

〔體育中心／綜合報導〕爵士今在主場對鵜鶘打出驚人一戰，菜鳥米契爾（Donovan Mitchell）單場飆進6顆外線狂轟41分，成為聯盟近6年以來首位單場得分破40分的菜鳥球員，鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）於末節意外傷退，目前狀況未明，最終爵士以114：108逆轉贏球。

米契爾（Donovan Mitchell）今上陣37分鐘，全場25投13中轟下生涯新高41分，外線出手12投6中，成為聯盟自2011年快艇葛瑞芬（Blake Griffin）後首位單場得分破40分的菜鳥球員，同時也是爵士隊史第7位單場得超過30分的菜鳥。

爵士菜鳥米契爾狂轟41分。（美聯社）

爵士菜鳥米契爾受全場歡呼。（美聯社）

米契爾賽後表示隊友和教練都不斷叫他出手，就算有些投籃並不是那麼的恰當，但隊友仍要他繼續保持侵略性，「隊友這麼說、教練這麼說、大家都這麼說，球迷們也令人印象深刻，我話不多，但那些喝采聲真的很棒，我很確定我最後大概有6分都是笑著投的，笑到現在我還在笑。」米契爾說。

鵜鶘前三節完全接管比賽，儘管被對方嚴防壓迫，團隊投籃命中率仍高達5成24，外線出手更是21投11中瘋狂飆分。然而戰情在第四節風雲變色，鵜鶘球星戴維斯在末節開打不到1分鐘，就在近乎沒有碰撞的情況下，突然按著左腳鼠蹊部痛苦倒地，隨後完全無法負重，被抬上輪椅送到防護室，已排定MRI檢查目前傷勢未明。

爵士末節開打衝出10：0取得反超前，鵜鶘隨後回敬12：0要回領先，然而隨後爵士菜鳥米契爾正式接管比賽，率爵士續掃13：5超前比分，隨後火力滿擋、拉開差距奠定勝基。米契爾此役攻下41分有29分集中在下半場，板凳出發的柏克斯（Alec Burks）斬獲24分。

鵜鶘球星卡森斯（DeMarcus Cousins）此役上陣39分鐘獲全隊最多23分13籃板，末節傷退的A.戴維斯貢獻次高19分10籃板，摩爾（E'Twaun Moore）外線6投4中得到18分。爵士替補柏克斯今替補出發打31分鐘拿到24分，先發控衛魯比歐（Ricky Rubio）上場25分鐘7投0中一分未得，送出4次助攻另有7籃板1抄截。

A.戴維斯末節傷退。（美聯社）