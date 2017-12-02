LOL》MSE開同學會？ 三老戰友再度聚首G-Rex

MSE在S5的隊伍陣容，當時Stitch、Candy與Empt2y都在陣中。（取自MSE官方臉書專頁）

〔記者陳耀宗／台北報導〕日前港商英皇電競買下《英雄聯盟》LMS賽區戰隊Raise Gaming經營權並改名為G-rex Gaming後，人事進行大重組，至今已經補強了兩位韓籍外援Stitch、Candy，昨（2）日再度宣布簽下前華義打野選手Empt2y，有趣的是，三位選手曾於2015年在LMS戰隊Midnight Sun Esports當過隊友，因此也有網友戲稱G-rex根本是「0.6個MSE」。

繼Stitch、Candy後，G-rex昨日再度於官方臉書專頁公布下一波選手名單，那就是前華義打野選手Empt2y，Empt2y曾在2015年伴隨業餘戰隊No Game No Life從預選賽打進LMS聯賽，隊伍改名為MSE，擔任打野及隊長一職，該年春夏兩季一共獲得第六及第四名的成績。

前華義打野選手Empt2y加入G-rex。（取自G-rex官方臉書專頁）

此名單一出，兩韓援Stitch、Candy與Empt2y曾在2015年的MSE當過隊友，默契不在話下，但也因為當年三位選手不夠強悍及穩定，包括Candy當年曾被HKE的世界冠軍選手Toyz虧「如果他們派Candy上場，隊伍就會跟他的ID一樣好吃」；而Empt2y的不穩表現同樣也被外界笑稱「花式送龍」。

對此，Empt2y也在官方臉書上表達決心：「這次歸來，我跟兩位老搭檔都成熟了不少，也是三兄弟為了當初未完的夢而再一次走在一齊。 希望這次重回LMS能夠贏下春夏兩季，更希望可以拿下世界賽的門票。」

日前G-rex戰隊總監Toyz談到補強人選時，表示非常重視隊員間的溝通，補強人選會以台港澳選手為主，不會輕易找韓援，如今看了這樣的補強名單，或許是台港澳人才真的不夠，但也可以說是補強三位已是老隊友，溝通與默契的磨合或許會比新隊友來得快速。