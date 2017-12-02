爐石戰記》全明星賽只補助國外選手？ 台灣暴雪遭批後改變做法

「二哥」Pinpingho曾於個人臉書專頁批評主辦單位未給台灣選手住宿補助。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／台北報導〕暴雪娛樂12月23日、24日將於台北暴雪電競館舉辦《爐石戰記》全明星賽，一共邀請11名各國頂尖好手與5位由玩家票選的選手參與盛會，但台灣選手「Pinpingho」不滿台灣暴雪只提供國外選手食宿，台灣選手什麼都沒有，直批差別待遇，該貼文也讓「大哥」Tom60229轉貼並寫下「深有同感」。或許是聽見選手聲音，台灣暴雪昨（1）日也在官方論壇表示將改變做法，不分台灣、國際選手，給予待遇將一致。

本次暴雪娛樂一共邀請8位國際選手與3位台港澳選手，台灣選手佔兩名，為「大哥」tom60229與Pinpingho，但對於本次賽事規劃，Pinpingho上個月底於個人臉書專頁表達不滿，直批主辦單位「大小眼」，只給予國際選手住宿補助，台灣選手卻沒有。

Pinpingho更表示，他曾詢問台灣暴雪此事，能否給予台灣選手住宿，卻只得到一句「明年會考慮」，讓他不滿「只說了明年會考慮。但是這就是沒有要考慮的意思阿，畢竟明年本來就會考慮很多東西」。

Pinpingho也說，這樣的溝通或許是他的誤會，但主辦方給予他的回應在他的感覺就像是「你們沒有這個價值」，儘管如此，收入完全來自比賽獎金的他自然還是會上場，只是對於這樣的「差別待遇」表示強烈不滿。

對此，台灣暴雪昨（1）日也在官方論壇做出回應，除了感謝國際選手未支領任何出場費用、只為爭取高額獎金與冠軍前來台灣參賽，也解釋為何未給予台灣選手補助，該文指出，先前有部分選手反應住家裡較為習慣而婉拒住宿建議，但為提供選手優質及公平競賽環境，他們將再次詢問台灣選手需求，如有住宿需求，將提供等同國際選手的住宿條件，通勤也將全額補助車資。

聽到選手的批評後，台灣暴雪也隨即改變做法。（取自台灣暴雪網站）