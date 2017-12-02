LOL》閃電狼牛排、Cyo正式離隊 JT早晨與三位練習生加入一軍

閃電狼今日於高雄夢時代舉辦粉絲見面會，同時也宣布未來一年的人事異動。（取自閃電狼官方臉書專頁）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕連兩年世界賽表現不佳，《英雄聯盟》LMS賽區四屆冠軍、閃電狼在今（2）日的粉絲見面會上宣布人事異動，教練牛排、分析師Cyo即日起正式離隊，陳冠廷（REFRA1N）、鐘彥宸（MadWolf）兩位加入教練團行列；選手方面，蘇嘉祥（Hanabi）、劉家豪（ShiauC）、前JT上路陳冠廷（Morning）與宋亞倫（Atlen）等四位選手加入一軍，而先發打野Karsa與多支隊伍仍在交涉中，確認新東家後會再另行公布。

閃電狼今日於高雄夢時代舉辦粉絲見面會，同時也宣布未來一年的人事異動，除了Karsa因隊伍尚未確定，並未公布外，如預期地，教練牛排正式離隊，而分析師Cyo也離開了這支隊伍，教練團則是補上前J Team選手Refra1n與鐘彥宸（MadWolf）。

至於四位新進選手，除了Morning為資深選手、從J Team轉會過來，其他三位都為新人，Hanabi另一廣為人知的名稱為「火龍」，他與ShiauC（小西寶寶）、Atlen都是閃電狼的練習生，如今終於轉正上到一軍，三位新秀的位置將可能是中路、輔助與AD。