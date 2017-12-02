女壘亞錦賽》台灣3局提前扣倒印度 分組第一挺進決賽

三局上靠著第七棒陳家宜敲出全壘打帶領下，單局海灌11分。（記者廖耀東攝）

〔記者許國楨／台中報導〕女子壘球亞錦賽今天（2日）進行預賽最後一天，在雙方實力落差大的情況下，台灣隊全場轟出17支安打，還包括4支全壘打，最終就以20比0在3局提前扣倒印度拿下勝利，以預賽五連勝，小組第一之姿闖進決賽。

台灣隊本次亞錦賽預賽四戰全勝，再加上一場因伊朗缺席而裁定獲勝，確定以五戰全勝之姿強勢闖進決賽，接下來將在3日面對菲律賓，總教練楊賢銘表示，將會好好定下作戰計畫，全力搶下決賽第一勝。

本場比賽開局台灣就靠賴孟婷場內全壘打並利用印度失誤拿下2分，接著在2局上陳家宜安打，加上林佩君、李思詩長打帶動下，單局攻下7分大局，3局上更是火力全開，在陳家宜、李思詩及賴孟婷連連開轟下，灌進11分。

至於台灣投手部分，先發楊敏禎主投2局讓印度打線一籌莫展，沒有被擊出任何安打無失分，並送出5次三振，直到換上林素華登板才被印度敲出全場唯一1支安打，最後台灣就以20比0完封印度，在預賽以全勝、分組第一晉級。

賴孟婷敲出場內全壘打和陽春全壘打（記者廖耀東攝）

賴孟婷敲出場內全壘打和陽春全壘打（記者廖耀東攝）

先發投手楊敏楨投兩局，沒有被敲任何安打。（記者廖耀東攝）