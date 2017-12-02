世界盃》D組上演巴薩內戰 交手梅西拉基蒂奇有信心

拉基蒂奇（右）在世界盃將出戰巴薩同隊好友梅西（左）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／台北報導〕2018年世界盃足球賽昨於莫斯科的克里姆林宮舉行抽籤儀式，而球星拉基蒂奇（Ivan Rakitic）所在的克羅埃西亞被分至D組，代表將在世界盃對上同為巴塞隆納的隊友梅西（Lionel Messi）和馬斯切拉諾（Javier Mascherano）所在的阿根廷。

分組抽籤出爐後，拉基蒂奇在社群媒體上分別用克羅埃西亞語、西語以及英語發表了這則消息並寫下：「相當艱難的分組，不過我有信心踢出最好的表現。」

Teska skupina, ali jedva cekamo da krene.! Zelja je ogromna, da budemo pravi.!

Grupo difícil, pero con mucha ilusión de poder hacer algo importante

A tough group at the @fifaworldcup, but confident to show a great performance#iznadsvihhrvatska #russia2018 #worldcup pic.twitter.com/qiR31EMHrc — Ivan Rakitic （@ivanrakitic） 2017年12月1日

而拉基蒂奇之後在受訪時表示，自己其實很高興可以與梅西和馬斯切拉諾在世界盃交手。

「這將會是競爭相當激烈的一組，但我相信我們絕對有足夠的實力突破重圍，」拉基蒂奇說道，「這是世界盃，我們必須要面對世界上最好的球隊。我已經迫不及待希望能趕快迎接世界盃的到來，尤其是對上阿根廷一戰。我很尊重阿根廷和梅西，這也會讓我們擁有更強大的動力去贏得比賽。」

除了阿根廷和克羅埃西亞之外，D組還2016歐洲國家盃表現亮眼的冰島以及在一個月前的友誼賽中擊敗了阿根廷隊的「非洲雄鷹」奈及利亞。