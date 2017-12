世界盃》D組上演巴薩內戰 交手梅西拉基蒂奇有信心

拉基蒂奇(右)在世界盃將出戰巴薩同隊好友梅西(左)。(資料照,歐新社)

〔體育中心/台北報導〕2018年世界盃足球賽昨於莫斯科的克里姆林宮舉行抽籤儀式,而球星拉基蒂奇(Ivan Rakitic)所在的克羅埃西亞被分至D組,代表將在世界盃對上同為巴塞隆納的隊友梅西(Lionel Messi)和馬斯切拉諾(Javier Mascherano)所在的阿根廷。

分組抽籤出爐後,拉基蒂奇在社群媒體上分別用克羅埃西亞語、西語以及英語發表了這則消息並寫下:「相當艱難的分組,不過我有信心踢出最好的表現。」

Teska skupina, ali jedva cekamo da krene.! Zelja je ogromna, da budemo pravi.!

Grupo difícil, pero con mucha ilusión de poder hacer algo importante

A tough group at the @fifaworldcup, but confident to show a great performance#iznadsvihhrvatska #russia2018 #worldcup pic.twitter.com/qiR31EMHrc