自行車》新北河濱耶誕慶 成年禮親子逍遙遊

新北副市長侯友宜（中）領騎破風，帶著學子們揮汗抗寒，飽覽新北河濱公園風光，也完成成年禮挑戰。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕12月耶誕繽紛，新北市政府週六在新月自行車租借站舉辦「新北河濱耶誕慶，成年禮暨逍遙遊」，由副市長侯友宜領騎破風，帶著學子們揮汗抗寒，眾人自新月橋出發，沿著大漢溪、陽光運動公園、大稻埕、微風運河，最後到八里米飛公園，飽覽新北河濱公園風光，也完成成年禮挑戰。

侯友宜鼓勵學子們，以一日長距離騎乘自行車，當成蛻變的成年禮。（大會提供）

活動由新北市政府高灘地工程管理處、中華民國休閒文化運動協會主辦，吸引500多位民眾共襄盛舉，包括「成年禮」、「逍遙遊」及「Push Bike趣味賽」等3組，參與的家長和小朋友表示，儘管天氣溼冷，運動健康挑戰自我，其實意義十足。高灘地工程管理處也歡迎各界走進河濱或騎乘自行車，盡賞美麗八里左岸、悠閒碧潭河濱、幸福洋溢水漾公園，或是新月橋優美河景。

侯友宜鼓勵學子們，以一日長距離騎乘自行車，當成蛻變的成年禮。（大會提供）

侯友宜鼓勵學子們，以一日長距離騎乘自行車，當成蛻變的成年禮，為了讓市民擁有友善自行車環境，新北市建設八里左岸、金色水岸、新店溪、大漢溪、二重環狀線、汐止等自行車道，架構成美麗的自行車道路網，也不定期舉辦自行車活動，並於新北市河濱公園內設置15處自行車租借站，除原地租借，還提供甲地借乙地還的便利服務，提供市民便利的自行車環境。

「新北河濱耶誕慶，成年禮暨逍遙遊」活動週六順利完成。（大會提供）