棒球》來台辦訓練營 蘇利文:終身難忘的經驗

佛州棒球農場創辦人蘇利文（右）與王建民（左）交談。（記者黃耀徵攝）



〔記者羅志朋／天母報導〕中職專業投手訓練營暨回饋列車今天劃下句點，5天訓練營將佛州棒球農場系統引進台灣，佛州棒球農場校長蘇利文表示，這是終身難忘的經驗，擔任助教的王建民，預計1月初返美。

兩年前王建民以學員身分，投入佛州棒球農場訓練，幾個月時間脫胎換骨，在皇家投出一片天，拿下6勝、防禦率4.22，東山再起的故事激勵人心，如今在專業棒球訓練營，建仔身分從「學員」轉換成「助教」，感受有何不同?

建仔表示，自己去學習如何訓練比較簡單，擔任助教要去思考如何教導學員，用什麼方式教學，才能讓他們吸收，相較之下比較困難。

中職投手訓練營結合回饋列車系列活動，邀請佛州棒球農場創辦人蘇利文訓練台灣三級棒球小球員，結合技巧與體能訓練，並邀請王建民（左）、鄭錡鴻（右）擔任助教。（記者黃耀徵攝）





佛州棒球農場校長蘇利文說，「這次來台舉辦投手訓練營，對他而言是終身難忘的經驗，很開心。」蘇利文表示，包括王建民和鄭錡鴻在內，他並不會把這些學員當作客戶，而是把他們視為終身朋友。

中職專業投手訓練營從11月28日至12月2日，前2天為教練營，後3天投手營，教練和投手各72人，今天下午另進行中職回饋列車，由蘇利文領銜的佛州棒球農場教練團，加上助教王建民、鄭錡鴻，教導百餘名國內三級棒球選手。

中職投手訓練營結合回饋列車系列活動，邀請佛州棒球農場創辦人蘇利文訓練台灣三級棒球小球員，結合投球技巧與體能訓練。（記者黃耀徵攝）



王建民教導學員投球技巧與姿勢。（記者黃耀徵攝）

王建民教導學員投球技巧與姿勢。（記者黃耀徵攝）

王建民。（記者黃耀徵攝）

佛州棒球農場創辦人蘇利文。（記者黃耀徵攝）