林祐樂捐贈統一麵包到花蓮三民國中。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一麵包送愛關懷活動，結束第一站花蓮關懷盃贈送行程後，今日林祐樂擔任愛心大使前進花蓮光復國中、三民國中，抵達校園獲得全校師生熱列歡迎;本次愛心活動除了棒球隊學生外，也延伸到全校學生，讓後山需要幫助的學童感受社會的溫暖。

統一獅首先抵達花蓮光復國中，由校長葉淑貞親自接待，率領各班班長，棒球、田徑、女足校隊同學列隊迎接，現場十分熱鬧，更有同學表示是三鐵高手，願意吃三顆麵包，讓現場師生與林祐樂笑成一團，還有同學提供制服外套給予林祐樂簽名，讓此次的捐贈活動，添加更多歡笑的成份。

林祐樂送愛到花蓮光復國中。（統一獅提供）

身為職棒選手林祐樂，除了送上統一麵包愛心外，也把握難得機會和學員一起分享為夢想努力的過程，鼓勵後山學童千萬別看清自己，用心學習相信自己往夢想前進。

結束光復國中後，前進到花蓮縣玉里鎮三民國中，校長鄭健民親自接待，現場就有準備好手套要簽名的同學，還有同學拿著職棒雜誌要求簽名，讓現場立即變為林祐樂簽名會。

除了這次的統一麵包愛心回饋外，從即日起至十二月底，統一麵包與統一獅將於每週三固定宅配至學校給予同學，讓實際需要幫助的後山學童可以獲得幫助，讓這次強棒送愛心的活動，讓愛心延伸不間斷。

林祐樂說：「很開心代表球隊擔任統一麵包愛心大使，參與關懷盃、光復國中、玉里國中送愛心活動，回到後山校園和小學童一起玩樂，讓我想起小時候的回憶，現在能夠有機會能夠幫助需要幫助學童，是一件很幸福的事情，也希望學生們保持樂觀進去的態度，去面對任何考驗。」

林祐樂為三民國中學生簽名。（統一獅）

林祐樂送統一麵包給光復國中學生。（統一獅提供）