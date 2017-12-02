中職》雙帥球迷會 郭阜林爆料陳傑憲有不少化妝品

統一獅郭阜林（左）和陳傑憲（右）球迷見面會。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕今天統一獅在台中舉辦陳傑憲和郭阜林「獅心話球迷見面會」，上周六開放球迷網路線上報名，限額30位，一分鐘內搶購報名完畢。

陳傑憲和郭阜林帥氣便服出場，擄獲現場球迷的心，一出場現場尖叫聲不斷，兩位球星用輕鬆談心會客室活動與球迷互動，聊到球隊內誰最自戀，陳傑憲爆料，唐肇廷最自戀，無時無刻都很注重自己的髮型和帥度，平常都會準備很多保養品，郭阜林在一旁搭腔：「其實傑憲的化妝品也不少。」現場哄堂大笑。

聊起郭阜林今年球季真的過的很充實，現場也特別分享拍攝科學麵廣告心得，其中環島拍攝是一個很棒的經驗，過程中遇到需要背台詞的部分真的很挑戰，一直NG，雖然很辛苦，但最後看到MV時，覺得導演和拍攝團隊好厲害，把我們拍的這麼棒，也很活潑。

統一獅郭阜林（左）和陳傑憲（右）球迷見面會。（統一獅提供）（記者羅志朋攝）

陳傑憲也分享球場上最感性的事情，上半季尾聲劉育辰接任打擊教練，對我們幫助很多，其實在面對低潮時，時時的提醒，心思很細膩會觀察選手，把從不同角度看的建議分享給他，收穫很多。

活動尾聲，一群粉絲特別為同日生日的陳傑憲與郭阜林一起慶生，準備蛋糕給球員大驚喜，郭阜林直呼驚喜又貼心，雖然距離生日還有一個月，郭阜林表示：「謝謝你們的用心，希望明年大家可以一起努力，帶大家一起拋彩帶拿冠軍。」

統一獅郭阜林和陳傑憲球迷見面會，兩人和熱情粉絲合影。（統一獅提供）