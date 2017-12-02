冬盟》吉田凌9局3安完投勝 優質好投2：0完封日職東軍（影音）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際球場繼續晚場賽事，日職西軍先發投手吉田凌表現亮眼，完投9局僅被敲出3安一分未失，率西軍以2：0完封東軍。

前三局打完兩隊形成投手戰，到了4局上，東軍先發投手今村信貴先被山田遥楓敲出二壘方向平飛安打上一壘，雖然連續K掉兩名打者，不過接下來卻先保送長坂拳，下棒弥若月健矢敲出右外野場地規則二壘安打，送回西軍破蛋分，5局上又被石垣雅海轟出左外野陽春砲，助西軍再下一城。

反觀東軍打線在吉田凌的封鎖下，幾乎是完全熄火，僅有田中和基、吉川尚輝以及代打的補手田中貴也敲出三支安打，最終日職西軍便以2：0完封東軍拿下勝利。

日職西軍先發投手吉田凌完投9局送出5K僅被敲3安送出4次保送，0失分得好表現一舉奪下勝投與單場MVP，東軍先發今村信貴主投6局被敲4安送出6K責失2分吞下敗投。

日本西軍先發投手吉田凌。（資料照，記者林正堃攝）