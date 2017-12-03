NBA》諾威斯基外線5投5中 小牛拆快艇送教頭生涯700勝（影音）

Rick Carlisle notched his 700th win as a head coach as the Mavs cruised past the Clippers 108-82! JJ Barea scored a game-high 21 points with Dirk Nowitzki following behind him with 16 points! #MFFL @BBVACompass RECAP: https://t.co/4tGIvmzWRN pic.twitter.com/Nq5c3QgFKy — Dallas Mavericks （@dallasmavs） 2017年12月2日

〔體育中心／綜合報導〕小牛今在主場拿下歷史性的一勝，老將巴瑞亞（J.J. Barea）扮演板凳狂徒轟下21分10助攻，精神領袖「諾佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）外線5投5中貢獻16分，助小牛以108：82輕取快艇終止二連敗，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）喜迎執教生涯700勝，為聯盟史上第18位達陣教頭。

小牛開賽迅速熱機，諾威斯基在弧頂接球、本場第一次出手就投進三分球，助小牛打出8：0攻勢取得先機，首節尾聲逐漸拉開比分後揚長而去，全場保持領先寫意摘勝，末節一度領先多達33分，助總教練卡萊爾達陣執教生涯700勝里程碑，為聯盟現役第三人，另外兩位是馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）（1164勝）及快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）（812勝）。

諾威斯基外線完美5投5中。（美聯社）

巴瑞亞板凳出發轟21分10助攻，隊史第三位達陣「替補拿20分10助攻」。（美聯社）

小牛此役團隊4成56命中率、4成57三分命中率和54顆籃板皆遠勝快艇，2001年奪冠功臣老將表現特別突出，33歲老控衛巴瑞亞替補上陣打24分鐘，12投8中攻下21分、送出10次助攻皆為全場最高，精神領袖諾威斯基先發出賽25分鐘，外線5次出手全進拿到16分，賽後笑說：「我已經沒剩多少球可投了，所以有機會出手時我得好好把握、把它投進才行，下半場可都是J.J.在投呢！」

快艇今日團隊手感欠佳，投籃命中率僅3成49，外線22投僅6中慘輸小牛，成為交易熱門的D.喬丹（DeAndre Jordan）攻下14分17籃板另有2阻攻，L.威廉斯（Lou Williams）靠罰球攻下全隊最多18分，三連勝後連吞兩敗。