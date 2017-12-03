NBA》綠衫軍擊敗太陽 聯盟首支20勝球隊

厄文。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天在主場迎戰太陽，雖然太陽布克（Devin Booker）拿下全場最高的38分，塞爾提克靠著全隊六人得分上雙，明星後衛厄文（Kyrie Irving）拿下19分，終場塞隊以116：111獲勝，也是聯盟本季首支達到20勝的隊伍。

該場比賽第三節後段，塞爾提克打出一波11：2的攻勢，三節完以89：79領先，末節一度將比分拉開至17分差，之後太陽追分，縮小至2分差距，厄文這時投進三分球，塔圖姆（Jayson Tatum）灌籃，厄文接著再投進一球，戰局抵定，塞爾提克贏得勝利。

塞爾提克是聯盟首支達成20勝的球隊，全聯盟最佳，遙遙領先東部其他球隊，戰績20勝4敗勝率高達0.833，主、客場戰績都是10勝2敗。

塞爾提克得分方面，厄文19分、5助攻、2抄截，J.布朗（Jaylen Brown）、小莫里斯（Marcus Morris）各得17分，塔圖姆15分、6籃板、2抄截、2阻攻。哈佛德（Al Horford）拿下14分、傳出11助攻為生涯新高，史瑪特（Marcus Smart）13分。

太陽以布克38分最高，T.錢德勒（Tyson Chandler）14分、18籃板，華倫（TJ Warren）19分。太陽團隊三分球命中率僅29.2％，反觀塞爾提克則有45.2％。

太陽布克（右）拿下38分。（法新社）