NBA》羅斯回歸現曙光？ 騎士總管：我們保持積極正向對話

羅斯仍在思考是否要繼續打球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星羅斯（Derrick Rose）因傷勢麻煩暫時離隊，是否繼續職業生涯尚未明朗，球團今透露與羅斯保有積極正向的對話，近期有機會更新羅斯的最新現況，但婉拒談論更多細節內容。

騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今在賽前接受訪問，但並不想與記者討論與羅斯溝通的最新進展，由總管奧特曼（Koby Altman）直接出面代為回應，強調球團與羅斯、經紀人之間的對話相當積極正向，近期有機會更新羅斯現況，說明未來動向決定。

騎士領袖詹姆斯（LeBron James）賽前受訪時表示，他不認為羅斯現階段有欠球團一個交代、或需要報備未來的打算。「不管他什麼時候做好準備要跟我們說、也不管他要跟我們說什麼，我們隨時都準備好聽他說，你或許沒有去經歷別人煎熬的過程，但當他們準備好要談、或是有進一步動作，身為他的隊友，我們會做好準備。」詹姆斯說。

詹姆斯給羅斯完全自由的空間。（資料照，法新社）

但詹姆斯也坦言，近幾週以來自己並沒有找羅斯談，從羅斯決定離隊到現在，球員們也沒有跟羅斯聊過，「我不知道球團的立場是怎樣，這不太一樣，從我們球員的立場來說，我們不需要從他那邊得到什麼答案，我們只希望他能成為最好的他，在想球場上的事情前，先在場下走走思考一番。」

現年29歲的羅斯，在22歲時成為聯盟史上最年輕年度MVP得主，然而卻在2012年東部季後賽時撕裂左膝前十字韌帶，職業生涯遭逢嚴峻考驗，本季底薪加盟騎士後，開季又不慎扭傷腳踝，讓羅斯身心俱疲決定自請離隊，思考是否還要繼續打球。羅斯本季場均可拿14.3分，但美媒認為，若I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）傷癒歸隊，羅斯的上場時間將大幅縮減。

I.湯瑪斯臀傷復健中。（資料照，法新社）