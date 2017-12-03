NBA》「心情不好就可以亂判」 杜蘭特被趕出場後續轟裁判

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）昨對魔術斬獲25分7助攻，末節卻因不滿判決與裁判起衝突，遭驅逐出場時怒飆髒話，杜蘭特今針對此事做出回應，怒批裁判判決失當，自己只能照單全收。

昨對魔術末節還剩大約5分多鐘時，杜蘭特持球推進禁區，魔術裴頓（Elfrid Payton）防守被吹犯規，杜蘭特認為自己有投籃動作理應獲得2罰機會，但裁判Eric Lewis維持原判僅給勇士球權、並未送杜蘭特上罰球線，讓杜蘭特相當不滿，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也在場邊大聲抗議。

下一波勇士進攻，杜蘭特再度持球來到禁區相同位置，這次他在魔術前鋒A.戈登（Aaron Gordon）面前急停跳投拿到2分，球進後杜蘭特立刻轉向裁判Eric Lewis碎碎念，立刻被判技術犯規、隨後再遭驅逐出場，杜蘭特怒不可遏直接飆罵，悻悻然轉身離場，留下25分7助攻與4籃板單場成績。

杜蘭特被趕出場怒飆髒話。（資料照，美聯社）

究竟昨天與裁判發生何事，杜蘭特今受訪時回應：「我想我試著要跟他表現一點什麼，他不喜歡、所以把我趕出場。」是否與前一次進攻沒有得到罰球機會有關，杜蘭特說：「對啊，我應該得到2次罰球的，但他並沒有給我一個交代，我想是因為我一直追問他，才會被趕出場吧。」

杜蘭特生涯前9年只被驅逐出場過1次，但本季至今23場比賽他已2度被趕出場，暫時高居聯盟之冠，對此杜蘭特回應：「比賽是裁判在吹，所以如果他們今天心情不好，他們可以為所欲為做出任何決定，我得明白他們擁有所有的權力，我得閉上嘴巴、一切照單全收。」

杜蘭特對於裁判相當不滿。（資料照，美聯社）

總教練柯爾（Steve Kerr）對於杜蘭特沒有獲得罰球機會的吹判也頗有微詞，認為杜蘭特該次出手確實有被犯規，「他投的那球被犯規，然後因為某些原因，裁判並沒有判給他2次罰球，這真的滿詭異的，是我看過沒被吹犯規的最怪判決之一，那球相當明顯，他理應上罰球線的，我很確定他相當失望，我也非常失望。」柯爾說。

至於杜蘭特究竟對裁判說了什麼才被趕出場，柯爾回應：「他說了不好的話，用了魔力般的字眼，我還跟裁判Scott Foster說：『我總是說那些話，但你都沒有把我趕出場啊？』他回我一句：『那是在我吹判的時候。』」

截至目前為止，本週已有三位球星遭裁判驅逐出場，騎士詹姆斯（LeBron James）與鵜鶘A.戴維斯（Anthony Davis）陸續被趕出場，杜蘭特是本週第三位。A.戴維斯因為怒罵裁判、延誤離場被判25000美元罰款，美媒認為杜蘭特隨後也會接到聯盟罰單。

總教練柯爾認為判決有瑕疵。（資料照，美聯社）