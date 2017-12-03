MLB》美媒列2018小熊潛力新秀 曾仁和排在第九

曾仁和。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊台灣23歲投手曾仁和今年登上大聯盟舞台，成為台灣第14位升上大聯盟的旅美球員。美國棒球作家席克斯（John Sickels）近期發表2018年小熊20大潛力新秀中，曾仁和排在第九，認為他明年有望繼續待在大聯盟舞台。

曾仁和今年在小聯盟2A和3A共145局投球，有122次三振、38保送，被敲127安，其中曾仁和在3A時繳出6勝1敗防禦率1.80的優異成績，也讓他在9月登上大聯盟舞台。曾仁和在大聯盟出賽2場，戰績1勝0敗防禦率7.50。

在席克斯的評比中，曾仁和獲得「B-/C+」的成績。席克斯指出，曾仁和的速球約90英哩並不突出，但運用得很好，他有著曲球、卡特球、變速球等球種，不算很棒但也不差，而且控球能力不錯。

席克斯的評分標準以A、B、C來表示，若新秀拿到A，理論上都很有機會成為球星或超級大咖，且大部分A級新秀都能至少發展成為固定先發的大聯盟球員；拿到B的球員則代表也有機會獲得成功，大部分球員可能會在大聯盟待個幾年；C級則是最常見的評分，大部分會成為工具人或板凳球員。

小熊本季先發輪值堅強，先發群有著64勝47敗成績、防禦率4.05，皆排在國聯第四，但包含阿里耶塔（Jake Arrieta）、39歲老將雷基（John Lackey）季後成為自由球員，美媒認為小熊很難留住阿里耶塔，而雷基不知是否會留在小熊，因此先發戰力有空缺，蒙哥馬利（Mike Montgomery）、曾仁和有望搶進新球季先發輪值。

另外，席克斯列出第1名的潛力新秀，是來自委內瑞拉的Adbert Alzolay，評分為B，他今年在高階1A、2A打滾，整季繳出7勝4敗防禦率2.99成績，114局就投出108次三振，他的速球在91英哩至97英哩之間，有著優異的曲球，變速球仍有加強空間，未來可能會是前三號的先發投手。另外，席克斯這次評分最高只有B。

曾仁和。（資料照，美聯社）