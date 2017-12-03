NBA》輸球被噴垃圾話氣炸 快艇後衛怒飆球迷挨罰75萬

〔體育中心／綜合報導〕快艇昨於主場慘輸爵士將近20分，後衛A.瑞佛斯（Austin Rivers）於比賽中與場邊觀眾起衝突，當眾直接怒飆髒話回嗆，聯盟今宣布對A.瑞佛斯開出2萬5000美元（約新台幣75萬元）罰款以示懲處，A.瑞佛斯表示感到後悔，但也強調自己是為隊友挺身而出。

昨主場對爵士之戰，快艇以107：126大比分輸球，末節還剩3分多鐘時，A.瑞佛斯不滿場邊球迷叫囂，直接走上前怒飆：「你他X的給我閉嘴！」收到聯盟處份通知後，A.瑞佛斯向媒體坦言對於自己的行為感到後悔：「我當時的確不該講任何話的，但我想說的是，我很抱歉我用詞不當，但我是為我的隊友挺身而出。」

究竟當時球迷到底說了什麼，讓他忍不住直接上前開砲？A.瑞佛斯說：「他是個無法共患難的球迷，他在對全隊噴垃圾話，上半場還為我們歡呼加油，然後下半場就開始罵我的隊友，我很不喜歡他這樣，我喜歡球迷們生死與共。他在講整個球隊的壞話，不只罵我一個。」A.瑞佛斯說。

A.瑞佛斯強調自己是為隊友挺身而出。（資料照，美聯社）

A.瑞佛斯表示他從來不會回應球迷的垃圾話，但當時球隊落後將近20分，他打得很徬徨無助，事情才會發生，「首先，這在球員和球迷之間總會發生，我被逮到只是因為攝影機剛好在拍我，所以這是個很爛的時間點，我的所作所為也很糟糕。有人在講我隊友的壞話，我跟他槓上了，就這麼簡單，但我的確做錯事了。」

A.瑞佛斯透露他賽後有主動去找球迷道歉，但他似乎找錯人、沒能與當事人當面致歉，「我回到場上跟那位球迷道歉，跟他握手、擁抱致意，跟他說『嘿，我跟你道歉，我當時打得很無助。』但他們給我的回應像是，我們並不是罵你的人，我就回說：『我很抱歉，不管怎樣我都不該那麼做。』他們說似乎是坐他們後面的球迷罵的，我聽到的就是這樣。」A.瑞佛斯說。

A.瑞佛斯怒飆球迷挨罰。（資料照，法新社）